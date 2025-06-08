Вершковий суп з кукурудзою: смачно та дуже ситно

Суп із молодої кукурудзи — справжня смакота! За цим рецептом страва складається з простих інгредієнтів, швидко готується і обов’язково сподобається вашим діткам. Для приготування супу можна використовувати будь-яке м’ясо або приготувати на овочевому бульйоні. Дієтологиня Катерина Черкаська це зробила на курячих крилах.

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Складники: М’ясо будь-яке, бажано курка.

Цибуля

Морква

Кукурудза консервована

Макарони з твердих сортів пшениці, але можна використати будь-які, бажано мілкі або «павутинка»

Сирок плавлений

Спеції

Зелень на смак

Приготування:

Ставимо м’ясо на бульйон і додаємо мілко нарізану цибулю та нарізану соломкою моркву.

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Далі додаємо макарони та кукурудзу і варимо 5−7 хв. Потім додаємо плавлений сирок, спеції та зелень і варимо суп до готовності ще 5−7 хв.

А на десерт спробуйте приготувати неймовірні лимонні кекси чи кошичок з лаваша з ягодами та персиками.

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