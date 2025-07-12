Лавандовий крем-брюле: оригінальний десерт, який підкорить своєю ніжністю

Тоненький шар карамелі, а під ним — ніжний, шовковистий, кремовий десерт. Це один з улюблених десертів французів.Щоб приготувати крем-брюле, потрібно бути уважним і дотримуватися температурних режимів. Якщо ваша духовка інтенсивно нагрівається, краще знизити температуру випікання. Наливайте крем не по самі вінця — так буде зручніше робити карамельну скоринку. Крем-брюле не готують до повністю стабільного стану, пояснює фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: 450 г вершків 33%

4 жовтки

100 г цукру

1 ч. л. екстракту ванілі

1 г квітів лаванди

Коричневий цукор для посипки

Приготування:

Вершки нагріти разом із лавандою, але не доводити до кипіння. Накрити кришкою та дати настоятися 15 хв. Доки вершки гріються, розтерти жовтки з цукром, не збивати, щоб не утворювалися бульбашки на поверхні. Процідити вершки на жовтки, обережно змішати.

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Духовку розігріти до 140−150 градусів. Деко застелити кухонним рушником, поставити маленькі керамічні або порцелянові формочки, 5 шт. Розлити суміш у формочки. В деко налити гарячої води, вона повинна досягати половини формочок. Випікати від 40 хв до 1 години. Час запікання буде залежати від розміру форм.

Важливо не перетримати, бо інакше ви отримаєте запіканку, а нам потрібен ніжний шовковистий крем. Краще декілька разів перевірити: відкрити духовку і нахилити формочку. Центр повинен рухатися. Дістати з духовки та залишити вистигати за кімнатної температури, потім поставити в холодильник на 6−7 годин.

Перед подачею посипати коричневим цукром та карамелізувати цукор на поверхні десерту газовою горілкою або під грилем. Важливо постійно контролювати, щоб не спалити. Подавати з ягодами.

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