Вбивство полковника Воронича: росіяни використали «одноразових» кілерів з паспортами Азербайджану

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Києві двоє російських агентів здійснили організоване вбивство полковника СБУ Івана Воронича — одного з ключових офіцерів української контррозвідки. Вбивство стало другим доведеним замахом російських спецслужб на державного посадовця з початку повномасштабного вторгнення.

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Обидва виконавці — Гулализада Хагані (виконавець) та Нармін Гулієва (забезпечення) — були ліквідовані під час спроби втечі та спротиву. Як повідомляє в Facebook журналіст Юрій Бутусов, росіяни використали їх як «одноразових». Їхні дії оплачувались замовником, а самі агенти не мали доступу до широкої інформації.

«На обмін росія їх не забрала б — вони не становили цінності для ФСБ», — пише Бутусов.

За інформацією журналіста, обоє мали паспорти Азербайджану, але були тісно пов’язані з кримінальними угрупованнями на території рф.

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«Гулієва в'їхала в Україну 15 травня 2025 року з Молдови через пункт Маяки-Удобне. Хагані намагався офіційно перетнути той самий кордон 27 лютого, проте через позначку „мафіозі“ у базах даних МВС йому відмовили у в’їзді та заборонили його до 2030 року. Тобто в Україні він діяв нелегально», — повідомив Бутусов.

Журналіст пояснив, чому ціллю кілерів був саме полковник Воронич. Він — один із засновників 5-го управління контррозвідки СБУ, яке з 2015 року відповідало за диверсії на окупованих територіях. За час служби підрозділ ліквідував десятки командирів російських військ та спецслужб.

Попри зміну місця служби, Воронич залишався відомою мішенню для ФСБ. Бутусов з сумом констатує, що полковник проживав у квартирі, зареєстрованій у державних базах, чим і скористались російські найманці — встановили спостереження та вистежили офіцера.

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«Раніше, також у цьому році, російські агенти зчинили у Києві замах на життя військовослужбовця ЗСУ, він дивом вижив. Теракти були і в інших міцстах України і проти військових і проти відомих волонтерів, які роблять вагомий внесок у перемогу. Російські спецслужби давно ведуть кампанію терора в Україні, і, очевидно, масштаби засилання агентури, яку вербують у кримінальних колах, будуть збільшуватись. Викликає занепокоєння організація безпеки інших відомих офіцерів СБУ, які також брали активну участь у ліквідації ватажків окупантів», — додав Юрій Бутусов.

Він вважає, що Іван Воронич гідний звання Герой України (посмертно).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоєно замах.

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