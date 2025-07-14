Вони їдять піцу та пасту щодня, але не набирають вагу: ці секрети італійців ви точно не знали

Італійська кухня в першу чергу асоціюється з піцою та пастою, які подаються з найрізноманітнішими інгредієнтами. Як ми знаємо, це висококалорійні страви, які в надмірних кількостях викликають збільшення ваги. Це викликає питання: як це можливо! Їсти піцу та пасту щодня і не набирати зайву вагу?

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Сніданок у Італії, безумовно, можна охарактеризувати як стриманий, оскільки він складається виключно з кави та перекусу. Найчастіше це невелике тістечко, фрукти або йогурт. Італійські сніданки більше схожі на перекус, ніж на повноцінний прийом їжі. Таким чином, італійці споживають менше калорій вранці, пише Мedonet.

В Італії перекуси переважно призначені для дітей. Молодші діти охоче тягнуться до другого сніданку або полуденку, тоді як дорослі зосереджуються на основних стравах. Якщо вони дуже голодні, вони їдять свіжі фрукти, горіхи, крекери або оливки. У спекотні дні морозиво є частиною їхнього раціону, але не в надмірних кількостях.

Італійська кухня неймовірно багата і змінюється залежно від пори року. Це пояснюється тим, що мешканці Італії віддають перевагу сезонним продуктам. Вони їдять місцеві продукти, все, що є в даному регіоні. Свіжі продукти мають більшу поживну цінність і кращий смак, тому не потрібно додавати велику кількість оливкової олії чи вершкового масла.

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Італійці не їдять на ходу. Обід на роботі чи швидкий перекус неможливі. Прийом їжі — це час для відпочинку, насолоди смаками та спілкуванням. Солодке вони споживають під час кожного прийому їжі з родиною чи друзями.

Як можна зменшити кількість калорій у своєму щоденному раціоні без зайвих зусиль? Наслідуйте приклад італійців і пийте воду замість солодких соків, калорійних газованих напоїв або навіть кави чи чаю. Знаменита кола зі шматочком піци - це американський, а не італійський образ. Звичайно, італійці також вживають такі напої, але лише зрідка, а не щодня.

Це правда, що паста панує в італійській дієті. Меню також багате на свіжі овочі та фрукти, оливкову олію та цільнозернові продукти. Вони довше залишають відчуття ситості та забезпечують необхідні поживні речовини.

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Солодкі десерти не є звичайною частиною італійської дієти. Якщо вони прагнуть полуденного перекусу, вони в основному тягнуться до свіжих сезонних фруктів. Таким чином, вони отримують достатню кількість харчових волокон, які, серед іншого, відповідають за відчуття ситості.

Ще один секрет італійців — вживати мало м'яса. Воно не є основним компонентом страви, а лише доповненням. Тому природно доповнювати його овочами, які, як і фрукти, забезпечують цінну клітковину для здоров'я. Вони також є джерелом вітамінів і мінералів.

Нагадаємо про середземноморську дієту, яка незмінно вважається однією з найздоровіших моделей харчування майже для всіх.

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