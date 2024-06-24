Ідеальний соус песто: приготуйте, бо воно того варте

Песто — це популярний соус італійської кухні. Його готують у ступці, але для швидкості можна все скласти в чашу блендера з ножами і подрібнити. Соус песто додають до різноманітних паст, піци, тостів, салатів, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: 80 г листя свіжого базиліку

1 зубок часнику

Сіль та перець за смаком

20 г кедрових горішків

Оливкова олія

2 ст. л. натертого сиру пармезан

Приготування:

Посмажити горіхи до рум’яного кольору. Покласти в чашу блендера листочки базиліку, часник, горішки, сіль та перець. Подрібнити до стану пюре.

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Додати половину пармезана та почати вливати поступово оливкову олію. Додавайте олію до потрібної консистенції. Ви можете зробити густіший або рідший соус. Перекладіть в банку та нарийте кришкою. Зберігайте в холодильнику до 5 діб.

Оскільки домашній песто при взаємодії з повітрям починає окислюватися і темніти, перед тим, як поставити зберігати, залити поверхню оливковою олією або лимонним соком.

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Раніше «ФАКТИ» дали рецепт ароматного песто з молодих ялинових гілочок.

Крім того, відома фудблогерка Тетяна Літвинова пояснила, як приготувати мексиканський тако.

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