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Ідеальний соус песто: приготуйте, бо воно того варте

20:19 25 червня 2024
соус песто

Песто — це популярний соус італійської кухні. Його готують у ступці, але для швидкості можна все скласти в чашу блендера з ножами і подрібнити. Соус песто додають до різноманітних паст, піци, тостів, салатів, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

  • 80 г листя свіжого базиліку
  • 1 зубок часнику
  • Сіль та перець за смаком
  • 20 г кедрових горішків
  • Оливкова олія
  • 2 ст. л. натертого сиру пармезан

Приготування:

Посмажити горіхи до рум’яного кольору. Покласти в чашу блендера листочки базиліку, часник, горішки, сіль та перець. Подрібнити до стану пюре.

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Додати половину пармезана та почати вливати поступово оливкову олію. Додавайте олію до потрібної консистенції. Ви можете зробити густіший або рідший соус. Перекладіть в банку та нарийте кришкою. Зберігайте в холодильнику до 5 діб.

Оскільки домашній песто при взаємодії з повітрям починає окислюватися і темніти, перед тим, як поставити зберігати, залити поверхню оливковою олією або лимонним соком.

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Раніше «ФАКТИ» дали рецепт ароматного песто з молодих ялинових гілочок.

Крім того, відома фудблогерка Тетяна Літвинова пояснила, як приготувати мексиканський тако.

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