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Нацбанк змінює правила переказів з карти на карту: що доведеться вказувати у переказах українцям
Нацбанк України ініціює нововведення стосовно переказів коштів з картки на картку. Ці зміни торкнуться майже кожного.
Нова ініціатива передбачає обов’язкове зазначення податкового коду платника та отримувача коштів у випадках, коли платіж здійснюється без відкриття рахунку, пише «Експерт».
Вимога буде поширюватися не лише на бізнес, а й на фізичних осіб під час переказів з картки на картку.
Наразі проєкт постанови НБУ, який запроваджує обов’язкове зазначення ІПН або ЄДРПОУ, перебуває на етапі обговорення.
Щоб уникнути проблем, фахівці радять фіксувати призначення платежів, зберігати розписки й договори, а також ретельно перевіряти всі дані перед надсиланням коштів.
Без підтверджувальних документів, транзакції можуть бути заблокованими.
Зараз в Україні контроль над грошовими операціями вже є багаторівневим. Спершу банк проводить початкову перевірку транзакції. Далі інформація передається до податкової, яка може перевірити транзакцію платника протягом трьох років.
Податкова отримує дані не лише від банків, а й від небанківських установ.
Водночас існують випадки, коли податки з переказів не сплачуються. Йдеться про допомогу родичам (1−2 ступінь спорідненості), повернення боргів, продаж власноруч вирощених овочів чи вторсировини. У всіх інших ситуаціях потрібно платити податки.
З 1 червня цього року діють такі обмеження: 100 тисяч гривень на місяць — максимальний ліміт для переказів між картками. Такий ліміт стосується оплат за кордоном з гривневої картки або переказів на валютні рахунки. Добовий ліміт на зняття готівки — також 100 тисяч.
Нагадаємо, з 1 серпня податкова буде штрафувати ФОПів за невиконання вимог закону про РРО — щодо видачі паперового чи електронного чека при купівлі товарів та послуг.476
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