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Не переглядатимуть кандидатуру: комісія БЕБ пояснила своє рішення
14 липня комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) поверне лист у Кабмін з документами та супровідним листом, який підпише голова комісії Лаура Штефан, та не переглядатиме кандидатуру раніше обраного Олександра Цивінського. Про це голова комісії Лаура Штефан повідомила під час онлайн-зустрічі членів комісії.
«На мою думку, комісія виконала своє завдання: ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, ми затвердили порядок проведення конкурсу, ми оголосили про проведення конкурсу, ми зібрали документи, допустили кандидатів, які відповідали критеріям, ми провели різні тестування та практичні завдання», — зазначила Штефан.
За її словами, спецперевірка, застосована до кандидатів, дала позитивний результат.
Вона також наголосила, що закон про БЕБ не передбачає можливості приймати будь-які інші рішення після обрання кандидата, тому комісія не може повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.
За її словами, коли приймалося кінцеве рішення та з’явився лист від СБУ щодо російського паспорту батька Цивінського, комісія знала про це, адже така інформація вже з’являлася в публічному просторі від початку 2023 року, коли кандидат брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
«Переможець конкурсу працював понад 20 років на різноманітних посадах, і наскільки відомо комісії, в нього є доступ до державної таємниці. Дозвольте мені повторити: всі 16 фіналістів, в тому числі переможець конкурсу, успішно пройшли спеціальну перевірку у травні 2020 року, і результати спеціальної перевірки ніколи не переглядалися і не скасовувалися», — підкреслила Штефан
Рішення щодо повернення листа Кабміну та супровідних документів підтримали всі шість членів комісії на засіданні в понеділок.
Вони також вирішили не розсекречувати для Цивінського лист від СБУ та наголосили, що кандидату варто самому звернутися до органу для отримання інформації.
Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.
Нагадаємо 24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з рф, зокрема і Цивінський.
Згодом конкурсна комісія передала прем’єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.
Проте Кабмін не затвердив його на цій посаді, про що повідомив у Telegram. Уряд ухвалив рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.19
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