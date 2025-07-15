«Жуковщина» та мігранти: на що планують робити ставку окупанти при новому наступі

Окупанти вже найближчим часом можуть активізувати свої зусилля при новому наступі, який може початися у напрямку Дніпра. При цьому їм знадобляться додаткові людські ресурси через використовувану ними тактику, яка тягне за собою величезні втрати в живій силі, і противник вже знайшов джерело поповнення.

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Про це повідомляє військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за даними якого противник продовжить використовувати тактику, що призводить до величезних людських втрат. Так, в середньому щодобово окупанти втрачають близько 900−1000 осіб, а всього з 22 лютого 2022-го по 11 липня 2025-го їхні втрати склали 1 млн 30 тис. 500 осіб.

За словами експерта, втрати від усіх конфліктів за 34 роки існування рф — Придністров'я, дві Чеченські кампанії та війна з Грузією, не йдуть у жодне порівняння з цим. Цьому сприяє використовувана окупантами тактика, відома з часів Другої світової війни як «жуковщина», або те, що самі росіяни називають «за ценой не постоим, бабы еще нарожают». Загальний мобілізаційний резерв країни-окупанта — близько 20 мільйонів, тому говорити про те, що російське командування цінує життя власних військовослужбовців, абсолютно суперечить тому характеру бойових дій, а саме тактиці «м'ясних штурмів» або «банзай-атак».

Яскравим прикладом такої тактики експерт назвав спробу наступу окупантів у районі Кіндратівки Сумської області — зі 100 штурмовиків, які брали участь у наступі на позиції Сил оборони України, в живих залишилося лише 8.

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Наслідком цього стали втрати тисяч елітних російських військових зі складу бригад спеціального призначення гру мо рф, частин повітряно-десантних військ, сил спецоперацій, пілотів вкс та бригад морської піхоти. Лише на Покровському напрямку, за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти втратили 15 тисяч осіб, у тому числі 7000 убитими.

«А за весь період другої чеченської війни втрати російської армії склали понад 6 тисяч», — акцентує увагу Дмитро Снєгирьов.

Найбільших втрат у боях у Курській області зазнала 83-тя Усурійська бригада морської піхоти зс рф — близько 400 військовослужбовців убитими та пораненими з 480, які прибули на територію Курщини. А 155-та бригада морської піхоти зс рф, яка нещодавно втратила все командування та заступника командувача вмф рф, втратила близько 80% особового складу, або 2,5 тисячі осіб. Також втрачено не менше 10 генералів та понад півтисячі офіцерів, що суттєво послаблює командування та координацію армії.

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Все це призвело до перекидань на фронт небагатьох кадрових частин, що залишилися, наприклад, полку фсб на Краматорський напрямок і поповнення частин вчорашніми цивільними без належної підготовки як «гарматного м'яса».

Старт цьому дало підписання володимиром путіним у день т.зв. «заколоту» глави пвк «вагнер» пригожина указу про можливість укладання контрактів з міноборони рф осіб, засуджених за певні злочини, тобто — зеків, які раніше йшли в пвк. Тим самим російський диктатор фактично дав старт черговій хвилі прихованої мобілізації.

Також, попри заяви путіна про те, що росії не потрібні іноземні найманці, кремль активно залучає військових із Північної Кореї та найманців з інших країн. Наразі вже підтверджено кілька десятків фактів загибелі громадян африканських країн. Це, перш за все, Сомалі, Судан. Є повідомлення про загибель громадян Непалу. Таке вербування обходиться в 500−700 доларів, що дорівнює мінімальному рівню зарплати, враховуючи грошове забезпечення військовослужбовців окупаційної армії. Таким чином, вони намагаються заповнити можливості поповнення особового складу без проведення часткової або тотальної мобілізації на території росії.

При цьому такі найманці зазнають величезних втрат, так за даними британської розвідки, війська КНДР втратили понад 6 тисяч осіб у наступальних бойових операціях проти українських військ у Курській області росії, що становить більше половини від приблизно 11 тис. військових Північної Кореї в Курській області.

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Щоб компенсувати колосальні втрати в живій силі, склад окупаційної армії рф поповнюється завдяки фактичним облавам на жителів середньоазіатських держав, трудових мігрантів на території країни-агресора.

Так, за розрахунками аналітичної служби аудиторсько-консалтингової мере FinExpertiza, зробленими на підставі даних мвс рф, у 2022 році було зафіксовано 11,8 млн випадків постановки іноземних працівників на міграційний облік. У цю статистику входить як продовження реєстрації тих, хто живе у росії протягом кількох років, так і первинна постановка на облік.

Таким чином росія продовжує набирати додаткові сили для підтримки витратних хвильових атак, намагаючись таким чином послабити українську оборону. Однак потреба в постійному поповненні особового складу на передовій майже напевно й надалі обмежуватиме здатність рф формувати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

Тим часом противник продовжує активні наступальні дії на Запорізькому напрямку.

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