рф почала активне будівництво на авіабазах: до чого тут спецоперація «Павутина»

Нещодавні супутникові знімки свідчать про те, що росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України «Павутина». Українська розвідувальна організація з відкритим кодом Frontelligence Insight повідомила, що супутникові знімки, зібрані нещодавно, показують, що російські війська побудували близько 10 посилених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та вісім будівель у стилі ангарів на авіабазі Халіно в Курській області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Супутникові знімки також показують посилені ангари, що підтверджує оцінку Frontelligence. Відомо, що російські війська побудували дві бетонні споруди у стилі бункерів на авіабазі Саки в окупованому Криму. Ще є бетонні укриття для літаків.

Однак Frontelligence повідомила, що супутникові знімки, зібрані 9 липня, не показують жодних будівельних робіт на авіабазі Джанкой в окупованому Криму. Натомість вони повідомили про наявність уламків бомбардувальників, які досі знаходяться на авіабазі Біла в Іркутській області та авіабазі Оленья в Мурманській області — двох авіабазах, які українські війська атакували під час операції «Павутина». Російські чиновники та мілблогери звинувачують російське керівництво в тому, що воно не змогло захистити російську військову інфраструктуру від ударів українських безпілотників.

росія, додають аналітики, могла почати будівництво захисних споруд на своїх авіабазах у відповідь на операцію «Павутина».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на аеродромі «Маріновка» у Волгоградській області рф уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, літаки Су-34, а також технічно-експлуатаційну частину — місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

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