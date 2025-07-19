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Магучих за кілька годин до бою Усика провалила в Лондоні етап «Діамантової ліги» (відео)
У суботу, 19 липня, у Лондоні, де пізно ввечері Олександр Усик проведе бій із Денієлом Дюбуа, проходить черговий етап престижної легкоатлетичної серії «Діамантова ліга», на якому невдало виступила українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих.
За відсутності головної конкурентки — австралійки Ніколи Оліслагерс, якій українська олімпійська чемпіонка і рекордсменка світу поступилася на двох останніх етапах — у Стокольмі та Парижі, 23-річна красуня з Дніпра в дощову погоду вперше з 2022 року фінішувала на етапі «Діамантової ліги» за межею призерів — четверте місце (193 см та й то лише з третьої спроби).
Чемпіонкою на Олімпійському стадіоні в Лондоні стала британка Морган Лейк (196 см), «срібло» дісталося Елеанор Паттерсон з Австралії (193 см), а «бронза» — німкені Крістіні Гонзель (193 см).
На жаль, на Туманному Альбіоні не змогла виступити ще одна українська стрибунка Юлія Левченко, якій не встигли відкрити в'їзну візу, і в секторі змагалися лише вісім спортсменок.
Нагадаємо, що Ярослава Магучих, яка очолює загальний залік, ще раніше гарантувала собі вихід до фіналу «Діамантової ліги», який відбудеться 27−28 серпня у Цюріху.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призерка Олімпійських ігор у Парижі Ірина Геращенко стала мамою.
Фото НОК України160
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