Гучна смерть в Іспанії: колишнього високопосадовця МВС України знайшли мертвим

Останнім часом з'являється досить багато інформації про знайдених мертвими у росії високопосадовців, топ-військових, колишніх депутатів, в тому числі й українських, які втекли до країни агресорки.

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А сьогодні стало відомо, що в Іспанії на території іспанського муніципалітету Вільяхойоса знайшли мертвим колишнього українського високопосадовця.

Про знайдене тіло чиновника Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського повідомила газета El Español.

Зазначається, що тіло 61-річного чоловіка виявили 29 червня у житловому комплексі Residencial Cala Alta.

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За інформацією видання, ввечері, близько 21:30, того дня Грушевського бачили у басейні комплексу, яким міг користуватися як власник квартири у ЖК. Помешкання він придбав кілька місяців тому та робив у ньому ремонт.

Але пізніше сусідка-українка та інші випадкові свідки знайшли його у воді обличчям донизу, без пульсу, що виглядало як утоплення.

Чоловіка витягли з води та намагалися реанімувати, однак цього зробити не вдалося і медикам швидкої, які прибули на виклик.

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Думки щодо інциденту розділилися. Дехто з мешканців вважає, що причиною смерті Грушевського могли бути проблеми зі здоров'ям — серцевий напад або інсульт. Але інші мешканці не виключають що йдеться про вбивство.

На тілі померлого не знайшли слідів насильства, але з його вуха текла кров — через це сусіди найбільше схиляються до версії з інсультом. Вони вважають малоймовірним, що чоловік міг утопитися у басейні, глибина якого лише 1,5 метра.

Наразі українське консульство в Іспанії займається репатріацією тіла Грушевського на батьківщину.

Нагадаємо, у цьому житловому комплексі у лютому 2024 року вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8.

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А у травні в Мадриді застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова.

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