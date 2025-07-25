Секретний стартап ексгендиректора Google: що зацікавило мільярдера в Україні

Ексгенеральний директор Google Ерік Шмідт з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну регулярно відвідує нашу країну. Перша згадка про його візити датується вереснем 2022 року. Проте більшість візитів Шмідта в Україну непублічні. У 2023 році він ініціював секретний стартап з метою створення в Україні безпілотних літальних апаратів-камікадзе на базі ШІ вартістю 400 доларів. Головною метою цього проєкту є оснащення України передовими можливостями дронів та розробка американської альтернативи китайським дронам.

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«Моя остання поїздка в Україну відкрила нову військову реальність: майбутнє визначатимуть і вестимуть дрони… Дрони розширюють обмежений радіус дії української піхоти. Розвідувальні дрони забезпечують безпеку солдатів, постійно фіксуючи російські атаки та надаючи інформацію для корегування вогню артилерії. Вдень вони літають над лініями противника, щоб виявляти цілі, а вночі повертаються у вигляді боєприпасів… Україна стала піонером у створенні ефективної моделі децентралізованих військових операцій… Мабуть, найважливішим є дрон-камікадзе. Використовуваний у великих кількостях, цей FPV-дрон, розроблений для спортивних гонок, дешевший за мінометний снаряд і точніший за артилерійський вогонь. У руках досвідченого оператора ці дрони літають так швидко, що їх майже неможливо збити… Дорога зброя буде замінена дешевшими дронами, що діють на суші, морі та в повітрі. У майбутньому рої камікадзе-дронів, оснащених штучним інтелектом, будуть відстежувати рухомі цілі та алгоритмічно співпрацювати, щоб прорвати електронні засоби протидії ворога», — напише Шмідт у власній колонці у The Wall Street Journal після повернення.

Зробив ставку на Україну як полігон для нової технологічної революції

Стартап Шмідта був прихований під низкою ТОВ, раніше відомих як Swift Beat Holdings, яка сама була дочірньою компанією Volya Robotics OÜ. Ерік Шмідт є єдиним власником цієї фірми. Відтоді Swift Beat було перейменовано на White Stork (відсилка до національного птаха України — білого лелеки).

Його компанія, як і більшість miltech-компаній, закрита, її розробки непублічні. Але там працюють одні з найкращих світових інженерів з Tesla, Apple та Google. Їх ключове завдання — робити дрони з ШІ, які можуть закривати різну номенклатуру завдань.

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«Це людина, яка переключила свою увагу на застосування штучного інтелекту у військових цілях і зробила ставку на Україну як полігон для нової технологічної революції», — йдеться у матеріалі «ЕП».

На початку липня у Данії в присутності президента Зеленського міністр оборони Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство.

Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.

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За інформацією видання, підприємець кілька років збирав команду, яку за американською традицією назвали б dream team: «Її завдання — розробка дронів та систем автономності для них. Один з його БпЛА наразі найефективніший у перехопленні шахедів».

Як пише «ЕП», це робить Шмідта стратегічно важливим партнером для України. Причому ця співпраця взаємовигідна: «Для України — це шанс отримати доступ до передових технологій без бюрократичних затримок і дозволів з Вашингтона, а для Шмідта — можливість у свої 70 років здобути нову роль: не просто архітектора цифрової цивільної революції, а лідера нової військово-технологічної епохи».

Америка не готова до тієї війни, яка вже точиться в Україні

У своїх виступах та статтях Шмідт розмірковує про те, як дрони та автономні технології можуть стати ключем до нової військової революції. Американський бізнесмен переконаний: результати майбутніх війн вирішуватимуть не кількість солдатів, танків чи винищувачів, а автономність систем і потужність алгоритмів.

Його заяви свідчать, що він відчуває момент технологічного зламу, який став особливо очевидним після початку великої війни в Україні. Власне, про це він говорить і прямо. У співавторстві з колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі Шмідт опублікував статтю у Foreign Affairs, у якій попереджає: Америка не готова до тієї війни, яка вже точиться в Україні.

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«Американська армія не готова до війни нового типу: її техніка вразлива до масованих атак дронів, а ШІ досі не інтегрований з оборонною системою. Реформи тривають повільно, тоді як росія вже застосовує дрони з ШІ в Україні, а Китай зробив ставку на технологічне переозброєння», — ідеться в статті.

Водночас, визнають автори, жодна держава ще не має ні масового виробництва бойових роботів, ні повноцінного програмного забезпечення для автономної зброї.

В одному з інтерв’ю Шмідт порадив Пентагону «позбутися танків, а натомість купити дрони».

За розробкою яких дронів стоїть Шмідт?

«ЕП» дізналася про три типи дронів, за розробкою яких стоїть Шмідт. Хоча назви конкретних виробів не розголошуються, відомо, що йдеться про дрони-перехоплювачі, які найчастіше використовують проти шахедів, ударні БпЛА середньої дальності та дрони-FPV.

Більшість з тих, з ким спілкувалася «ЕП», зазначають, що «перехоплювач Шмідта» — один з найефективніших. Зокрема, він демонструє високу точність виявлення цілей у нічному небі. Більшість збитих «шахедів» дронами, близько 90%, припадає саме на ці системи.

Представник однієї з бригад розповів про дрони-камікадзе Шмідта з власною системою зв’язку, на яку не діє ворожий РЕБ. За його словами, у ці дрони вмонтований ШІ для виявлення та ураження цілі, який добре показав себе в бою.

Шмідт вже інвестував у 16 компаній, переважно українських, які працюють у сфері дронів, ШІ, РЕБ та кібербезпеки. А днями його фонд отримав 5 млн доларів від уряду Данії (EIFO) і розширює діяльність у Євросоюзі.

Обережна стратегія Шмідта

Співрозмовники «ЕП» називають кілька причин. Перша — чутливість теми ШІ у військових цілях. Використання його для війни — тема ще делікатніша, особливо в середовищі Кремнієвої долини. Друга причина — Шмідт давній прихильник Демократичної партії. За нинішньої влади він уникає публічності, щоб не стати мішенню критики.

Шмідт — не лише союзник, який прагне допомогти Україні і перевірити ефективність власних ідей. На думку окремих представників українського miltech, Шмідт хоче українськими руками задарма отримати технології, які згодом продаватиме значно дорожче. Деякі українські виробники не радять повністю покладатися на технології американця. Вони побоюються, що бізнесмен витіснить їх з цього ринку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Зеленський розкрив деталі про багатомільярдні домовленості з партнерами та запуск масштабного виробництва дронів-перехоплювачів.

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