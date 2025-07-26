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Німеччина не називає тип озброєння — але сигнал чіткий: Україна битиме по цілях у рф
Україна отримає нове озброєння, яке дозволить їй впливати на військові об’єкти на території рф. Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, який вважає, що Китай повинен використати свій вплив на путіна.
«Оснащення України новими системами озброєння наразі не є фінансовою проблемою, а проблемою доступності та нового виробництва. І саме над цим ми працюємо. Щодо Taurus, це просто технічно складна система озброєння, яку Україна може мати у своєму розпорядженні негайно. Тим не менш, вона повинна постійно переглядатися, — заявив він. — Одне можна сказати напевно: Україна має право захищатися від нападів. Для цього Україна також матиме засоби впливу на російську територію. Але ми не розкриємо путіну, навіть через ваші ЗМІ, які системи озброєння ми надаємо Україні».
Вадефуль додав: ця війна в Європі, ця війна проти наших європейських цінностей, є найбільшим викликом зовнішньої політики, з яким стикається демократичний світ.
«Але привернути до цього увагу громадськості нелегко. Я перестав намагатися зрозуміти нібито логіку путіна. Він зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що його розрахунки не складаються. Ми знову перебуваємо в критичній фазі, коли путін випробовує нас, щоб побачити, чи не може він досягти більшого за допомогою тривалих, серйозних атак. Поки ми, як європейці та німці, зараз протистоїмо цьому, він виявить, що цей розрахунок не працює», — зазначив міністр.
Раніше повідомлялося, що у Британії попередили про катастрофу, якщо Україна впаде, це буде епічною стратегічною поразкою Заходу.142
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