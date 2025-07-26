41.39 / 41.94 48.69 / 49.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Німеччина не називає тип озброєння — але сигнал чіткий: Україна битиме по цілях у рф

15:30 26 липня 2025
міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль

Україна отримає нове озброєння, яке дозволить їй впливати на військові об’єкти на території рф. Про це заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, який вважає, що Китай повинен використати свій вплив на путіна.

«Оснащення України новими системами озброєння наразі не є фінансовою проблемою, а проблемою доступності та нового виробництва. І саме над цим ми працюємо. Щодо Taurus, це просто технічно складна система озброєння, яку Україна може мати у своєму розпорядженні негайно. Тим не менш, вона повинна постійно переглядатися, — заявив він. — Одне можна сказати напевно: Україна має право захищатися від нападів. Для цього Україна також матиме засоби впливу на російську територію. Але ми не розкриємо путіну, навіть через ваші ЗМІ, які системи озброєння ми надаємо Україні».

Вадефуль додав: ця війна в Європі, ця війна проти наших європейських цінностей, є найбільшим викликом зовнішньої політики, з яким стикається демократичний світ.

«Але привернути до цього увагу громадськості нелегко. Я перестав намагатися зрозуміти нібито логіку путіна. Він зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що його розрахунки не складаються. Ми знову перебуваємо в критичній фазі, коли путін випробовує нас, щоб побачити, чи не може він досягти більшого за допомогою тривалих, серйозних атак. Поки ми, як європейці та німці, зараз протистоїмо цьому, він виявить, що цей розрахунок не працює», — зазначив міністр.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у Британії попередили про катастрофу, якщо Україна впаде, це буде епічною стратегічною поразкою Заходу.

РЕКЛАМА
142

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

експертка з туризму Марина Білоножко

«Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко

Рецепт мафінів з кабачків. Фото&nbsp;— скріншот

Маффіни з кабачка: зникають ще теплими

Сарана шкодить городам та садам, фото https://agro-market.net/ua

Нашестя сарани на Україну: як врятувати майбутній урожай

Ірина Білик

Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу

Наступний матеріал
Новини партнерів