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Вареники з вишнями: смачні як гарячими, так і холодними

21:59 29 травня 2025
Вареники із вишнями. Фото Марини Гармаш

Сезон ягід — найкращий сезон року. Ними можна насолоджуватись у пирогах, варениках, компотах…

Вареники з вишнями - улюблена страва дорослих та дітей. Приготуйте їх за рецептом, яким поділилась з «ФАКТАМИ» кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш, — і насолодіться цим неповторним смаком літа. Нагадаємо, що пані Марина раніше давала рецепт ягідної галети з хрусткими бортиками з тіста.

- Ці вареники смачні як у гарячому, так і у холодному вигляді, — говорить Марина Гармаш. — Рецепт досить простий у втіленні.

Вареники з вишнями

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  • Для тіста потрібно: 300 мл води, 1 ч. л. солі, 50 г вершкового масла, 500 г борошна
  • Для начинки: 600 — 700 г вишні без кісточок, 5 — 6 ст. л. цукру, 0, 5 ст. л. кукурудзяного крохмалю


В миску просійте борошно, доведіть до кипіння воду з сіллю та вершковим маслом. Введіть гарячу рідину в борошно, ретельно перемішайте ложкою. Дайте трішки охолонути, замісіть тісто. Накрийте, залиште на 30 хвилин.

Змішайте цукор та крохмаль. Додавайте по 0, 5 ч. л. цукру з крохмалем на кожен вареник. Сформуйте вареники, відваріть в підсоленій воді 4 — 5 хвилин. Посипте цукром.

Смачних та приємних моментів!

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Нагадаємо рецепт лінивих вареників з вишнею від Людмили Борщ.

Фото з альбому Марини Гармаш

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