Може не побачити світ: фільм Меган Маркл та принца Гаррі досі не має режисера та акторів

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили ще в серпні 2023 року, що вони викупили права на екранізацію популярного любовного роману Карлі Форчун «Зустрінь мене біля озера». Але Archewell productions ще не найняла режисера і не наблизилася до вибору акторського складу.

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«На той момент можна було подумати, що у них вже є режисер і акторський склад. То що ж за затримка? — дивується голлівудське джерело. — Коли ви створюєте щось для Netflix, потрібно багато часу, щоб воно фактично потрапило до стрімера — стільки всього потрібно зробити в постпродакшні, щоб переконатися, що стрічка готова для кожної країни. Якщо угода буде укладена цього року, то коли цей фільм буде знято?»

Подружжя також працювало над документальним фільмом, зйомки якого відбувалися в Африці, хоча й без 40-річного Гаррі та 43-річної Маркл. Цей проєкт також може бути відкладено, пише Page Six.

«Вірогідно, що жоден з цих проєктів не побачить світ», — сказало поінформоване джерело.

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Як раніше повідомляв Page Six, угода Сассексів з Netflix закінчується цього року, і пара може перейти до «контракту першого перегляду», як це зробила продюсерська компанія президента Барака Обами та його дружини Мішель, Higher Ground. Однак цього тижня джерела поспішили повідомити, що буде більше телешоу від Сассексів.

Netflix також співпрацює з Маркл та її лінійкою As Ever, яка включає рожеве вино, джеми, чай та мед. Її шоу «With Love, Meghan» повернеться з другим сезоном у вересні, тож, схоже, це партнерство з виробництва залишається. Повідомляється, що контракт Netflix становить 100 мільйонів доларів, хоча подейкують, що він ближчий до 20 мільйонів доларів. Це справді є значною часткою статків Сассексів.

Наразі їхнім найбільшим успіхом на Netflix став фільм «Гаррі та Меган», який дебютував у грудні 2022 року з 81,55 мільйонами годин переглядів, що робить його найпопулярнішою документальною прем'єрою на стрімінговій платформі.

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«Давайте будемо чесними… Netflix отримав те, чого насправді хотів від Сассексів — свій документальний фільм», — сказало джерело, обізнане з перебігом подій.

Раніше повідомлялося, що рейтинги шоу Меган Маркл на Netflix сильно впали.

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