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Мета України — закінчити війну ще цього року: Сибіга не стримав емоцій і назвав путіна «наймасовішим» вбивцею
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на фоні терористичних атак росії по Києву та інших містах заявив, що президент путін є «наймасовішим» убивцею й росії не повинно бути місця в ОБСЄ, пише видання Yle.
«Я виступаю проти членства росії в організації. Країна, яка порушила всі десять основних принципів Гельсінського акту, не повинна займати місце в цій організації. ОБСЄ створювалася за зовсім інших умов — за часів холодної війни. росія використовує організацію у своїх інтересах. Не може бути так, що одна держава блокує роботу всієї організації, яка має на меті підвищення безпеки. росія — основна причина нестабільності та погіршення безпеки в Європі», — заявив Сибіга.
Він додав, що звичайні росіяни несуть частину відповідальності за страждання та злочини, причиною яких стала розв'язана війна:
«Ненормально, що людина, яка радіє російському терору та вбивствам українців, може вільно пересуватися Європою. Вважаю путіна наймасовішим убивцею росіян. На війні в Україні загинуло чи було поранено вже понад мільйон російських громадян».
За словами Андрія Сибіги, Трамп — єдина людина, яку боїться президент росії. Дипломат вважає, що антиросійські санкції наближають мир.
«Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити росії підживлювати свою військову машину та торгувати з третіми країнами».
За словами дипломата, мета України — закінчити війну ще цього року. На його думку, росія лише імітувала мирні переговори, щоб виграти час та захопити нові українські території.
Раніше у США розкрили втрати росії у війні з Україною.204
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