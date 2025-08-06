Президент рф навряд чи піддасться ультиматуму, термін дії якого закінчується у п'ятницю, 8 серпня, від президента США Дональда Трампа. Він зберігає мету повністю захопити чотири регіони України, повідомили Reuters джерела, близькі до кремля.

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Трамп погрожував запровадити проти росії нові санкції та 100% тарифи для країн, які купують її нафту (найбільшими є Китай та Індія), якщо путін не погодиться на припинення вогню у війні росії в Україні.

Рішучість путіна продовжувати війну зумовлена його вірою в те, що росія перемагає, та скептицизмом щодо того, що чергові санкції США матимуть значний вплив після послідовних хвиль економічних санкцій протягом 3,5 року війни, повідомляють три джерела, знайомі з дискусіями в кремлі.

Російський лідер не хоче розгнівати Трампа і розуміє, що може втратити шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі мають перевагу.

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Мета путіна — повністю захопити українські області Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, які росія вважає своїми, а потім вести переговори про мирну угоду.

«Якби путін зміг повністю окупувати ці чотири області, які він оголосив російськими, він міг би стверджувати, що його війна в Україні досягла своїх цілей», — сказав Джеймс Роджерс, автор майбутньої книги «Повернення росії».

Поточний переговорний процес, у якому російські та українські делегації зустрічалися тричі з травня, був спробою москви переконати Трампа, що путін не відкидає мир. Але переговори були позбавлені реального змісту, окрім обговорення гуманітарного обміну.

Трамп, який у минулому хвалив путіна та пропонував перспективу вигідних ділових угод між їхніми країнами, останнім часом висловлював роздратування та нетерпіння щодо російського президента. Він скаржився на його дії, обстріли України та називав «нісенітницею» слова путіна.

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Додамо, що напередодні запровадження санкцій США звинуватили Індію у фінансуванні війни проти України.

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