Щоб морква виросла солодкою, додайте це у воду під час поливу: секрет досвідчених городників (відео)
Згідно з місячним календарем городника на серпень 2025 року, для догляду за коренеплодами (картопля, ріпа, морква, буряк, цибуля, часник) сприятливими днями вважаються 11−13, 16, 18−20, 27 числа.
А початок серпня — ідеальний час для того, щоб підживити культури сольовим розчином. Це дозволить, зокрема, отримати плоди моркви з підвищеною цукристістю, стверджують автори каналу «Дом. Сад. Огород».
Підживлення вносять, коли зелена маса рослини вже сформована і коли коренеплід активно формується. Перед внесенням сольового розчину грядку рекомендують полити звичайною водою, а потім вносити по міжряддю розчин (столова ложка солі на відро води).
А обприскування сольовим розчином допоможе боротися зі шкідниками, зокрема, з морквяною мухою та слимаками. Його готують із розрахунку півтори склянки солі на відро води. Досвідчені городники рекомендують двічі обробити їм рослини з інтервалом у два тижні, а потім добре пролити звичайною водою.
Якщо морква «підхопила» грибкові хвороби, то роблять такий розчин: чайна ложка солі на три склянки води. А також додають склянку молока.
Про те, коли потрібно збирати врожай моркви та як це правильно робити, читайте на нашому сайті.
