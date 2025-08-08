Щоб морква виросла солодкою, додайте це у воду під час поливу: секрет досвідчених городників (відео)

Згідно з місячним календарем городника на серпень 2025 року, для догляду за коренеплодами (картопля, ріпа, морква, буряк, цибуля, часник) сприятливими днями вважаються 11−13, 16, 18−20, 27 числа.

А початок серпня — ідеальний час для того, щоб підживити культури сольовим розчином. Це дозволить, зокрема, отримати плоди моркви з підвищеною цукристістю, стверджують автори каналу «Дом. Сад. Огород».

Підживлення вносять, коли зелена маса рослини вже сформована і коли коренеплід активно формується. Перед внесенням сольового розчину грядку рекомендують полити звичайною водою, а потім вносити по міжряддю розчин (столова ложка солі на відро води).

А обприскування сольовим розчином допоможе боротися зі шкідниками, зокрема, з морквяною мухою та слимаками. Його готують із розрахунку півтори склянки солі на відро води. Досвідчені городники рекомендують двічі обробити їм рослини з інтервалом у два тижні, а потім добре пролити звичайною водою.

Якщо морква «підхопила» грибкові хвороби, то роблять такий розчин: чайна ложка солі на три склянки води. А також додають склянку молока.



Про те, коли потрібно збирати врожай моркви та як це правильно робити, читайте на нашому сайті.

