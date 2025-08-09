41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
Книга рецептів

Яблучна вишиванка: ця надзвичайно смачна страва буде окрасою святкового столу (відео)

20:08 9 серпня 2025
Торт «Яблучна вишиванка». Фото Оксани Голіян

Такою смакотою ви здивуєте всіх. Адже це пляцок з маком, яблуками, горіхами та збитими білками. Він красивий, ароматний та дуже смачний. Тож сміливо беріться за приготування, радить фудблогерка Оксана Голіян.

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна

250 г маргарину

18 г розпушувача

200 г цукру

100 г майонезу (від 50% жирності) або сметани (жирної)

8 жовтків

Додатково:

400−500 г очищених яблук

60−70 г маку

120 г волоських горіхів

8 білків

2 упаковки желе (по 70 г).

Раніше телеведучий Олександр Попов поділився рецептом найпростішого ягідного пирога у світі.

49

