Яблучна вишиванка: ця надзвичайно смачна страва буде окрасою святкового столу (відео)

Такою смакотою ви здивуєте всіх. Адже це пляцок з маком, яблуками, горіхами та збитими білками. Він красивий, ароматний та дуже смачний. Тож сміливо беріться за приготування, радить фудблогерка Оксана Голіян.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна

РЕКЛАМА

250 г маргарину

18 г розпушувача

200 г цукру

РЕКЛАМА

100 г майонезу (від 50% жирності) або сметани (жирної)

8 жовтків

Додатково:

400−500 г очищених яблук

60−70 г маку

РЕКЛАМА

120 г волоських горіхів

8 білків

2 упаковки желе (по 70 г).

Раніше телеведучий Олександр Попов поділився рецептом найпростішого ягідного пирога у світі.

49

Читайте нас у Facebook