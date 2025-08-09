- 21:04 Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм
Книга рецептів
20:08 — 9 серпня 2025
Яблучна вишиванка: ця надзвичайно смачна страва буде окрасою святкового столу (відео)
Такою смакотою ви здивуєте всіх. Адже це пляцок з маком, яблуками, горіхами та збитими білками. Він красивий, ароматний та дуже смачний. Тож сміливо беріться за приготування, радить фудблогерка Оксана Голіян.
Інгредієнти:
Для тіста:
500 г борошна
250 г маргарину
18 г розпушувача
200 г цукру
100 г майонезу (від 50% жирності) або сметани (жирної)
8 жовтків
Додатково:
400−500 г очищених яблук
60−70 г маку
120 г волоських горіхів
8 білків
2 упаковки желе (по 70 г).
Раніше телеведучий Олександр Попов поділився рецептом найпростішого ягідного пирога у світі.
