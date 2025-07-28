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Шоколадна насолода: готується так швидко, що ви не повірите
Літо — прекрасна пора, коли можна пити чай з пирогом або тортом в альтанці або на балконі. А поруч з чайником — піала з ягодами і блюдо з фруктами. Все це виглядає, як натюрморт на картині.
Сервіруйте стіл красиво - це створює особливу атмосферу, яка дуже важлива. Вчіть естетиці дітей. Коли вони виростуть, будуть вам безмежно вдячні.
Адже знання правил етикету дозволяє відчувати себе впевнено і комфортно в соціумі.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який варто взяти на замітку. При подачі прикрасьте чудові шоколадні ласощі свіжою м'ятою.
Шоколадні ласощі з горіхами
- 200 г шоколаду
- 160 г вершкового масла
- 3 яйця
- Сіль
- Цукор 120−130 г
- 100 г борошна
- 20 г какао
- 30 г горіхів
Яйця збити з цукром і сіллю. На водяній бані розтопити шоколад з вершковим маслом. З'єднати з яйцями. Додати борошно, какао. Замісити тісто. Додати горішки. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20−25 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт шоколадного брауні з вишнями.
Фото з альбому Елли Іванової189
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