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Шоколадна насолода: готується так швидко, що ви не повірите

22:02 28 липня 2025
Шоколадний десерт. Фото кулінарки Елли Іванової

Літо — прекрасна пора, коли можна пити чай з пирогом або тортом в альтанці або на балконі. А поруч з чайником — піала з ягодами і блюдо з фруктами. Все це виглядає, як натюрморт на картині.

Сервіруйте стіл красиво - це створює особливу атмосферу, яка дуже важлива. Вчіть естетиці дітей. Коли вони виростуть, будуть вам безмежно вдячні.

Адже знання правил етикету дозволяє відчувати себе впевнено і комфортно в соціумі.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який варто взяти на замітку. При подачі прикрасьте чудові шоколадні ласощі свіжою м'ятою.

Шоколадні ласощі з горіхами

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  • 200 г шоколаду
  • 160 г вершкового масла
  • 3 яйця
  • Сіль
  • Цукор 120−130 г
  • 100 г борошна
  • 20 г какао
  • 30 г горіхів

Яйця збити з цукром і сіллю. На водяній бані розтопити шоколад з вершковим маслом. З'єднати з яйцями. Додати борошно, какао. Замісити тісто. Додати горішки. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20−25 хвилин.

І смачного!

Нагадаємо рецепт шоколадного брауні з вишнями.

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Фото з альбому Елли Іванової

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