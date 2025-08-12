Дебати щодо допомоги: у Німеччині порівняли, на що мають право українці в інших країнах

Соціальні виплати занадто високі, стимули до праці занадто малі: партії ХДС та ХСС у Німеччині критикують надання допомоги громадянам українським біженцям від війни. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер хоче в майбутньому надавати їм лише нижчі виплати для шукачів притулку.

«ФРН надає виплати, які не дає жодна інша країна у світі», - каже міністр канцлерської служби Торстен Фрай.

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер провів порівняння з українцями у Франції, Нідерландах, Польщі та Чехії.

«Частка людей, які працюють, там набагато, набагато вища, ніж тут», - цитує політика N-TV.

За даними ООН, Німеччина прийняла близько 1,23 мільйона біженців з України з моменту масштабного нападу росії на Україну в лютому 2022 року. За даними Федерального агентства зайнятості, у квітні 2025 року було близько 693 000 українців, які мали право на отримання допомоги по безробіттю, близько 497 000 з яких вважалися працездатними протягом щонайменше трьох годин на день. Стандартний розмір допомоги по безробіттю для самотніх осіб становить 563 євро на місяць, плюс житло та опалення. Близько 279 000 українців були працевлаштовані за умови соціального страхування, що майже на 80 000, або 40,1 відсотка, більше, ніж у попередньому році.

Федеральне агентство зайнятості зараховує майже 363 000 осіб до категорії «неповністю зайнятих» або тих, хто отримує підтримку. З жовтня 2023 року програма «підвищення зайнятості» для українців має на меті пришвидшити працевлаштування. Відтоді рівень зайнятості зріс з 24,8 до 33,2 відсотка.

Експерти називають такі перешкоди для працевлаштування: мовні бар'єри та тривалий час очікування на мовні курси; повільне визнання українських професійних кваліфікацій та відсутність догляду за дітьми, оскільки прибула особливо велика кількість українок з дітьми.

Як пише видання, у Польщі рівень зайнятості серед українських біженців майже вдвічі вищий, ніж у Німеччині. Близько 65 відсотків працевлаштовані, згідно з дослідженням, опублікованим у грудні Польським економічним інститутом. 993 000 громадян України зі статусом захисту проживають серед східних сусідів Німеччини.

У Польщі українські біженці мають право на щомісячну допомогу на дитину, еквівалентну 180 євро. На другу та кожну наступну дитину вони отримують допомогу на догляд за дитиною у розмірі 117 євро на місяць протягом перших двох років. Крім того, біженці мають безкоштовний доступ до системи освіти та охорони здоров'я.

Чеська Республіка прийняла найбільше українських біженців з усіх країн ЄС — 581 184. Соціальні та житлові виплати розраховуються з урахуванням індивідуального доходу та активів і розподіляються поетапно для стимулювання зайнятості. У квітні, третину українців зі статусом захисту становили діти та особи старше 65 років. З решти близько 60 відсотків мали роботу.

За даними Євростату, у червні 2025 року понад 168 000 осіб з України отримали тимчасовий статус захисту в Італії. Як і громадяни Італії, вони мають доступ до охорони здоров'я, ринку праці, системи освіти, вищої освіти, професійної підготовки та стажування. Ті, хто проживає в приватному житлі, отримували допомогу на утримання у розмірі 300 євро для дорослих та 150 євро для неповнолітніх протягом максимум трьох місяців, до квітня 2025 року. Ця фінансова підтримка надавалася лише за умови надання статусу захисту до кінця січня 2025 року. З квітня гроші не виплачувалися — доступні лише виплати у натуральній формі у вигляді житла.

У Нідерландах проживає приблизно 124 000 українських біженців, більшість з них у житлі, що фінансується державою. Кожен українець має право на так званий лефгельд — внесок на покриття витрат на проживання, харчування та одяг. В середньому доросла людина отримує 315 євро на місяць. Сума може бути меншою залежно від віку та розміру сім'ї. Люди не отримують грошей на їжу, якщо їм надається харчування в житлі. Наразі близько 60 відсотків українців мають оплачувану роботу.

Для біженців з України Болгарія, найбідніша країна ЄС, є радше транзитною країною. З майже 3,4 мільйона українців, які в'їхали до Болгарії після початку війни у 2022 році, там зараз проживає близько 60 800 осіб з України. Їм дозволено працювати та реєструватися в центрах зайнятості. За даними посольства України в Болгарії, у листопаді 2024 року було працевлаштовано 14 000 осіб з України. За певних умов біженці мають право на одноразову допомогу до 806 євро. Громадяни України також можуть подати заявку на різні соціальні виплати та допомогу на житло на тих самих умовах, що й болгари. Біженці без власного житла проживають у житлі, що фінансується державою.

Румунія значною мірою пов'язує соціальні виплати для біженців з тим, чи працюють вони або хоча б намагаються працювати. Окремі особи отримують еквівалент приблизно 100 євро на місяць, сім'ї — втричі більше. З початку війни близько 100 000 залишилися в Румунії. За весь цей час служба зайнятості (станом на січень 2025 року) зареєструвала 24 057 українських біженців та забезпечила їх 3 271 робочим місцем.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині вимагають припинити виплату українцям, які придатні до військової служби, а Швейцарія вибірково надаватиме захист біженцям з України.

