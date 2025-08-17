Рецепт з бабусиного зошита: ніжний сметанник, що тане у роті

Літо — це той час, коли любителі солоденького можуть побалувати себе випічкою із свіжими фруктами. Наприклад, можна приготувати пиріг з улюбленими ягодами.

А фудблогерка із Луцька Ганна Ляшук-Ройко поділилася рецептом внесезонної випічки — ніжного сметанника

Інгредієнти: Яйця — 4 шт.;

Дрібка солі;

Ванільний цукор — 150 г;

Сметана — 200 г;

Олія — 2 столові ложки;

Борошно — 250 г;

Розпушувач — 1 чайна ложка;

Какао -1 столова ложка;

Молоко — 2−3 столових ложок.

Для крему: Сметана — 800 г (18%, густа);

Цукрова пудра -150−200 г;

Ваніль.

Читайте також: Наливний медовик: виглядає дуже святково

Приготування: До яєць додати дрібку солі та ванільний цукор, взбити міксером 3−4 хвилини до пишної маси.

Додати сметану та олію, перемішати.

Додати борошно та розпушувач, знов перемішати.

Тісто візуально розділити на дві частини. Одну з них вилити на деко, застелене пергаментом. Випікати при 180° 7−10 хвилин.

В другу частину тіста додати одну столову ложку какао та три столові ложки молока. Вилити на деко та випікати, як і перу порцію тіста.

Для крему в густу сметану додати цукрову пудру та перемішати.

Коли спечені коржі охололи, вирізати круглою формою чотири коржики для торту.

Збирати торт потрібно в кільці, та гарно перемазати коржики кремом. Відправити в холодильник на 4 години.

Охолоджений торт вийняти з форми та посипати крихтами, що лишилися від коржів, та за бажаннямприкрасити.

Про те, як приготувати полуничний торт, читайте на нашому сайті.

