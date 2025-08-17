- 19:01 Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня
18:44 — 17 серпня 2025
Рецепт з бабусиного зошита: ніжний сметанник, що тане у роті
Літо — це той час, коли любителі солоденького можуть побалувати себе випічкою із свіжими фруктами. Наприклад, можна приготувати пиріг з улюбленими ягодами.
А фудблогерка із Луцька Ганна Ляшук-Ройко поділилася рецептом внесезонної випічки — ніжного сметанника
Інгредієнти:
- Яйця — 4 шт.;
- Дрібка солі;
- Ванільний цукор — 150 г;
- Сметана — 200 г;
- Олія — 2 столові ложки;
- Борошно — 250 г;
- Розпушувач — 1 чайна ложка;
- Какао -1 столова ложка;
- Молоко — 2−3 столових ложок.
Для крему:
- Сметана — 800 г (18%, густа);
- Цукрова пудра -150−200 г;
- Ваніль.
Читайте також: Наливний медовик: виглядає дуже святково
Приготування:
- До яєць додати дрібку солі та ванільний цукор, взбити міксером 3−4 хвилини до пишної маси.
- Додати сметану та олію, перемішати.
- Додати борошно та розпушувач, знов перемішати.
- Тісто візуально розділити на дві частини. Одну з них вилити на деко, застелене пергаментом. Випікати при 180° 7−10 хвилин.
- В другу частину тіста додати одну столову ложку какао та три столові ложки молока. Вилити на деко та випікати, як і перу порцію тіста.
- Для крему в густу сметану додати цукрову пудру та перемішати.
- Коли спечені коржі охололи, вирізати круглою формою чотири коржики для торту.
- Збирати торт потрібно в кільці, та гарно перемазати коржики кремом. Відправити в холодильник на 4 години.
- Охолоджений торт вийняти з форми та посипати крихтами, що лишилися від коржів, та за бажаннямприкрасити.
Про те, як приготувати полуничний торт, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот34
