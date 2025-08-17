41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Рецепт з бабусиного зошита: ніжний сметанник, що тане у роті

18:44 17 серпня 2025
Рецепт сметанника. Фото&nbsp;— скріншот

Літо — це той час, коли любителі солоденького можуть побалувати себе випічкою із свіжими фруктами. Наприклад, можна приготувати пиріг з улюбленими ягодами.

А фудблогерка із Луцька Ганна Ляшук-Ройко поділилася рецептом внесезонної випічки — ніжного сметанника

Інгредієнти:

  • Яйця — 4 шт.;
  • Дрібка солі;
  • Ванільний цукор — 150 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Олія — 2 столові ложки;
  • Борошно — 250 г;
  • Розпушувач — 1 чайна ложка;
  • Какао -1 столова ложка;
  • Молоко — 2−3 столових ложок.


Для крему:

  • Сметана — 800 г (18%, густа);
  • Цукрова пудра -150−200 г;
  • Ваніль.

Читайте також: Наливний медовик: виглядає дуже святково

РЕКЛАМА

Приготування:

  • До яєць додати дрібку солі та ванільний цукор, взбити міксером 3−4 хвилини до пишної маси.
  • Додати сметану та олію, перемішати.
  • Додати борошно та розпушувач, знов перемішати.
  • Тісто візуально розділити на дві частини. Одну з них вилити на деко, застелене пергаментом. Випікати при 180° 7−10 хвилин.
  • В другу частину тіста додати одну столову ложку какао та три столові ложки молока. Вилити на деко та випікати, як і перу порцію тіста.
  • Для крему в густу сметану додати цукрову пудру та перемішати.
  • Коли спечені коржі охололи, вирізати круглою формою чотири коржики для торту.
  • Збирати торт потрібно в кільці, та гарно перемазати коржики кремом. Відправити в холодильник на 4 години.
  • Охолоджений торт вийняти з форми та посипати крихтами, що лишилися від коржів, та за бажаннямприкрасити.

Про те, як приготувати полуничний торт, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

34

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Серпень, фото з відкритих джерел

На Раків чекає фінансовий успіх, а Дівам корисно сходити у лазню: гороскоп на 17−18 серпня

насіння базиліка

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

Зодіак, фото з відкритих джерел

Овнам — авантюризм, Близнюкам — цікаві пропозиції, Стрільцям — нові можливості: астропрогноз на 17 серпня

Східний гороскоп, фото з відкритих джерел

Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів