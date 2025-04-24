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Книга рецептов

Пицца с тунцом: с ней лишние килограммы не страшны

20:09 24 апреля 2025
Пицца с тунцом. фото Екатерины Черкасской

Можно ли пиццу при похудении? Да, уверяет диетолог Екатерина Черкасская. Кулинар часто готовит ее, но подбирает «правильные» составляющие. Получается вкусно и полезно.

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный маложирный — 100 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Мука овсяная или цельнозерновая — 30 г
  • Тунец — 100 г
  • Помидор — 70 г
  • Рукола — 20 г
  • Томатная паста — 1 ч. л.
  • Йогурт густой и маложирный — 1 ч. л.
  • Оливки — 30 г
  • Сыр твердый маложирный — 30 г
  • Зелень и специи — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем творог с желтком, специями и мелко нарезанной зеленью, можно использовать блендер, чтобы получить однородную консистенцию. К нему добавляем муку и хорошо вымешиваем, если тесто жидкое, добавьте еще ½ или 1 с. л. муки. Вымешиваем тесто.

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Переносим тесто на пергамент и раскатываем до нужной формы, можно сделать пиццу круглой формы или прямоугольной. Смешиваем йогурт с томатной пастой и смазываем пиццу полученным соусом. Запекаем 10 мин при 180 градусах.

Помидор нарезаем полукольцами, оливки или маслины — кружочками, сыр — натираем на терке. Выкладываем на пиццу тунец, помидоры, оливки и посыпаем сыром. Запекаем пиццу еще 10 мин при 180 градусах.

Готовую пиццу посыпаем рукколой и сбрызгиваем лимонным соком.

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Напомним рецепт самой простой пиццы вашей жизни по рецепту Татьяны Литвиновой.

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