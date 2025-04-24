Пицца с тунцом: с ней лишние килограммы не страшны

Можно ли пиццу при похудении? Да, уверяет диетолог Екатерина Черкасская. Кулинар часто готовит ее, но подбирает «правильные» составляющие. Получается вкусно и полезно.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты: Творог кисломолочный маложирный — 100 г

Яичный желток — 1 шт.

Мука овсяная или цельнозерновая — 30 г

Тунец — 100 г

Помидор — 70 г

Рукола — 20 г

Томатная паста — 1 ч. л.

Йогурт густой и маложирный — 1 ч. л.

Оливки — 30 г

Сыр твердый маложирный — 30 г

Зелень и специи — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем творог с желтком, специями и мелко нарезанной зеленью, можно использовать блендер, чтобы получить однородную консистенцию. К нему добавляем муку и хорошо вымешиваем, если тесто жидкое, добавьте еще ½ или 1 с. л. муки. Вымешиваем тесто.

РЕКЛАМА

Переносим тесто на пергамент и раскатываем до нужной формы, можно сделать пиццу круглой формы или прямоугольной. Смешиваем йогурт с томатной пастой и смазываем пиццу полученным соусом. Запекаем 10 мин при 180 градусах.

Помидор нарезаем полукольцами, оливки или маслины — кружочками, сыр — натираем на терке. Выкладываем на пиццу тунец, помидоры, оливки и посыпаем сыром. Запекаем пиццу еще 10 мин при 180 градусах.

Готовую пиццу посыпаем рукколой и сбрызгиваем лимонным соком.

РЕКЛАМА

Напомним рецепт самой простой пиццы вашей жизни по рецепту Татьяны Литвиновой.

139

Читайте нас в Facebook