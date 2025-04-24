Пицца с тунцом: с ней лишние килограммы не страшны
Можно ли пиццу при похудении? Да, уверяет диетолог Екатерина Черкасская. Кулинар часто готовит ее, но подбирает «правильные» составляющие. Получается вкусно и полезно.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный маложирный — 100 г
- Яичный желток — 1 шт.
- Мука овсяная или цельнозерновая — 30 г
- Тунец — 100 г
- Помидор — 70 г
- Рукола — 20 г
- Томатная паста — 1 ч. л.
- Йогурт густой и маложирный — 1 ч. л.
- Оливки — 30 г
- Сыр твердый маложирный — 30 г
- Зелень и специи — по вкусу
Приготовление:
Смешиваем творог с желтком, специями и мелко нарезанной зеленью, можно использовать блендер, чтобы получить однородную консистенцию. К нему добавляем муку и хорошо вымешиваем, если тесто жидкое, добавьте еще ½ или 1 с. л. муки. Вымешиваем тесто.
Переносим тесто на пергамент и раскатываем до нужной формы, можно сделать пиццу круглой формы или прямоугольной. Смешиваем йогурт с томатной пастой и смазываем пиццу полученным соусом. Запекаем 10 мин при 180 градусах.
Помидор нарезаем полукольцами, оливки или маслины — кружочками, сыр — натираем на терке. Выкладываем на пиццу тунец, помидоры, оливки и посыпаем сыром. Запекаем пиццу еще 10 мин при 180 градусах.
Готовую пиццу посыпаем рукколой и сбрызгиваем лимонным соком.
Напомним рецепт самой простой пиццы вашей жизни по рецепту Татьяны Литвиновой.139
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