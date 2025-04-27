Вареники с картофелем по-селянски: рецепт на новый лад от Ольги Матвей

Пока одни фудблогеры учат, как использовать оставшуюся послен праздника паску и белки, другие — возвращаются к рецептам, что называется, вне времени, но готовят их на новый лад.

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Вот и мариупольчанка Ольге Матвей захотелось приготовить на обед вареники с картошкой по особому рецепту, а именно по-селянски. Их начинка состоит не только из картофеля и поджаренного лука, но также из кусочков подкопченного сала.

Ингредиенты:

Начинка:

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сало с прорезью — 500 г;

картофель — 300 г;

лук — 1 шт;

соль и перец.

Тесто:

вода — 200 мл;

мука — 600 г;

соль

Зелень и cливочное масло для подачи.

Приготовление

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Приготовим зажарку. Для этого возьмите одну большую или 2 средние луковицы, измельчите их и выложите на большую сковороду. Сверху выложите порезанное сало с прорезью. Чем больше сала, тем лучше, но мяса тоже должно быть много, потому что это все и будет наша начинка.

Едва содержимое сковороды начнет шкворчать, начинайте помешивать. Нагрев комфорки при этом сделайте средний. И не добавляйте на сковороду ни соли, ни масла — пусть лук жарится на самом сале. Как только лук зазолотится — снимайте с плиты, чтобы сохранить сочность.

Картофель отвариваем в «мундирах» и используем прямо со кожурой. Поэтому после того как он остыл после варки, удалите темные точки в самой кожуре (если они там есть) и перемните картофель вместе с ней.

«Во-первых, шкурка очень-очень полезная, так она еше и придаст определённый вкус всему блюду», — говорит Ольга, подчеркивая, что в этом рецепте картофеля должно быть меньше, чем сала с мясом.

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Смешайте поджарку с картофелем, добавьте молотого перца и соли по вкусу.

Для приготовления теста налейте в миску воду комнатной температуры и 2 щепотки соли, после чего всыпайте муку — сначала половину нормы, а после того, как она разойдется — вторую половину. Так тесто получится мягкое и не забитое.

Месите тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. На это обычно уходит 7−10 минут. Получившийся комок теста заверните в пищевую пленку и оставьте на столе где-то на 20 минут. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и тонко раскатайте тесто — сначала одну половину теста, а затем — другую. С помощью стаканчика или специальной вырубки выдавите одинаковые кружочки.

Сами вареники готовьте так — возьмите полную чайную ложку начинки, выложите ее на кружок теста, немного придавите сверху, далее стяните края теста и аккуратно защипните, начиная с боков.

Готовые варенички окуните в муку с одной стороны и выложите на доску.

Варите их в чуть подсоленной воде — для этого достаточно 2−3 минут кипения (если вареники свежеслепленные).

Готовые вареники переложите в емкость со сливочным маслом.

Подавать их можно, просто посыпав зеленью или же полив сметаной.

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