США выступили против одного из ключевых требований кремля в отношении Украины: о чем идет речь

Многие действия Дональда Трампа рассматриваются как такие, что прямо или косвенно приносят пользу россии. Когда президент США встретился с коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах во время похорон Папы Франциска, его видение мирного соглашения выглядело заметно однобоким, позволяя рф сохранить регионы, которые она захватила силой, нарушая международное право и одновременно запрещая Украине когда-либо вступать в НАТО, пишет The New York Times.

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Но это не все, что путин получил от возвращения господина Трампа во власть. Намеренно или нет, многие действия президента на других фронтах также отвечают интересам москвы, включая разрыв, который он начал с традиционными союзниками Америки, и изменения, которые он внес в правительство США.

«Трамп сыграл на руку путину, — сказал Иво Даалдер, исполнительный директор Чикагского совета по международным делам и бывший посол в НАТО при президенте Бараке Обаме. — Трудно представить, как бы Трамп действовал иначе, будь он российским активом, чем то, как он действовал в первые 100 дней своего второго срока».

Дональд Трамп давно отвергает критику относительно его снисходительности к россии, даже когда он выражал восхищение путиным. После встречи с Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал предположение о том, что он отдает предпочтение россии.

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«Я просто пытаюсь навести порядок в том беспорядке, который оставили мне Обама и Байден, и какой это беспорядок», — написал он в соцсетях при возвращении из Рима.

Но он признал, что путин на самом деле играет с ним, упрекая российского лидера за нападения на Украину в последние дни.

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто обманывает меня, и с ним надо обращаться иначе, через „банковскую систему“ ​​или „вторичные санкции“? — написал Дональд Трамп. — Слишком много людей гибнет!!!»

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Остается непонятным, какие уступки требует президент США от путина в то время, когда он давит на Украину, чтобы та приняла положения, которые считает неприемлемыми. Ранее на вопрос, от чего москва должна будет отказаться в рамках мирного соглашения, Трамп ответил лишь, что россия не сможет захватить всю Украину. Это то, чего она действительно не смогла сделать военным путем в течение трех лет после полномасштабного вторжения.

«Остановить войну, прекратить захват всей страны — достаточно большая уступка», — сказал он.

Сэмюэл Чарап, аналитик RAND Corporation, сказал, что многие действия, предпринятые Трампом, не обязательно были направлены на то, чтобы угодить москве. В то же время предложенный Трампом мирный план для Украины, хотя и склоняется в пользу кремля, на самом деле не учитывает очень важных для россии пунктов, таких как запрет на присутствие иностранных военных сил в Украине.

«Он не касается ряда вопросов, которые в рф определили как свои приоритеты в переговорах по войне в Украине», — сказал он.

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Идея о том, что россия сможет сохранить захваченную ею территорию в рамках сбалансированного мирного соглашения, широко признается неизбежной. Но Трамп идет дальше, предлагая официальное признание США контроля россии над Крымом.

Такой шаг, по мнению аналитика, изменил бы политику первой администрации Трампа. В 2022 году Марк Рубио, тогдашний сенатор-республиканец от Флориды, стал соавтором законопроекта, запрещающего США признавать суверенитет россии над любой захваченной украинской территорией.

«Соединенные Штаты не могут признать претензии путина, иначе мы рискуем создать опасный прецедент для подражания другим авторитарным режимам, таким как Коммунистическая партия Китая», — сказал тогда Рубио.

Добавим, что сейчас США будут требовать от россии признать право Украины на развитие собственной современной армии. Посланник США Стив Виткофф отправился в рф, чтобы обсудить этот вопрос с путиным.

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