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Книга рецептов

Очень вкусная спаржа: королевское удовольствие

22:00 18 мая 2025
спаржа

Когда говорят, что спаржа — это королевское лакомство, это не метафора. Спаржу действительно обожали французские короли. Сегодня же каждый может почувствовать себя по-королевски, приготовив лакомство в домашних условиях. Готовится оно быстро и просто.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом запеченной спаржи. Возможно, это блюдо вы захотите приготовить не раз.

— Запеченная спаржа — блюдо, которое наверняка вам понравится, — говорит Элла Иванова. — Весна и лето — прекрасное время для гастрономических экспериментов. Воспользуйтесь этой возможностью открыть для себя и своих родных новые вкусы.

Запеченная спаржа

  • Пучок спаржи
  • 20−30 г сливочного масла с измельченным обжаренным беконом и шнит-луком
  • Соль
  • Сухари
  • Перец
  • 10 г сливочного масла
  • Шнит-лук

Спаржу очистить. Добавить сливочное масло с измельченным обжаренным беконом и шнит-луком. Запекаем в пергаменте при температуре 180 градусов примерно 20−25 минут. Добавляем измельченные сухарики, поджаренные с добавлением сливочного масла, перца и любимых специй. Также добавьте немного шнит-лука.

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И приятного аппетита!

Ранее шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко) поделилась рецептом яичных маффинов. А фудблогер Аннина Карпенко — шоколадных вареников на пару.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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