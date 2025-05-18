Очень вкусная спаржа: королевское удовольствие

Когда говорят, что спаржа — это королевское лакомство, это не метафора. Спаржу действительно обожали французские короли. Сегодня же каждый может почувствовать себя по-королевски, приготовив лакомство в домашних условиях. Готовится оно быстро и просто.

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Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом запеченной спаржи. Возможно, это блюдо вы захотите приготовить не раз.

— Запеченная спаржа — блюдо, которое наверняка вам понравится, — говорит Элла Иванова. — Весна и лето — прекрасное время для гастрономических экспериментов. Воспользуйтесь этой возможностью открыть для себя и своих родных новые вкусы.

Запеченная спаржа Пучок спаржи

20−30 г сливочного масла с измельченным обжаренным беконом и шнит-луком

Соль

Сухари

Перец

10 г сливочного масла

Шнит-лук

Спаржу очистить. Добавить сливочное масло с измельченным обжаренным беконом и шнит-луком. Запекаем в пергаменте при температуре 180 градусов примерно 20−25 минут. Добавляем измельченные сухарики, поджаренные с добавлением сливочного масла, перца и любимых специй. Также добавьте немного шнит-лука.

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И приятного аппетита!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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