- 08:41 Беспокойная ночь в россии: дроны атаковали Подмосковье, Тульскую, Липецкую и Калужскую области
- 08:15 Весам важно отстоять свои границы, а Близнецам не тратить время на пустые разговоры: гороскоп на 22 мая
- 00:01 Бывший клуб Реброва победил «Манчестер Юнайтед» и спустя 41 год завоевал еврокубок: видеообзор финала Лиги Европы
- 21.05 22:26 Синдром последнего кусочка на блюде: брать или не брать?
- 21.05 21:59 Фантастически вкусный салат со спаржей: такого вы еще не пробовали
- 21.05 21:29 «Мне не нравится»: Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Меган Маркл
- 21.05 21:02 Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением
- 21.05 20:35 Ушел в ВСУ после того, как россияне убили маму: на войне погиб 22-летний воин из Сумщины
- 21.05 20:09 Свежесть в каждом кусочке: простой, полезный и вкусный салат в считанные минуты
- 21.05 19:54 Скорпионам — «Королева Пентаклей», Козерогам — «Король Кубков», а Тельцам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 22 мая
- 21.05 19:46 Впервые показали стрельбу «суперпушки» Ким Чен Ына: о чем сказали кадры специалисту
- 21.05 19:21 Мирные переговоры или ловушка времени: США предоставляют кремлю преимущество в войне
Фантастически вкусный салат со спаржей: такого вы еще не пробовали
Есть семьи, где блюда со спаржей традиционны. Но есть и такие, где этот ингредиент практически никогда не используется. Если вам вкус спаржи неизвестен, откройте его для себя и вы не пожалеете. Подавайте еду эстетично и приучайте к этому детей.
Рецептом очень нежного салата со спаржей поделилась с «ФАКТАМИ» кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами. Готовьте с удовольствием — это очень важно.
Салат с спаржей
- 3 вареных яйца
- Укроп
- 200 г спаржи
- 100 г маринованного фенхеля
Для соуса
- 100 г сыра «филадельфия» (или сметана, или йогурт)
- Соль
- Перец
- 1 чайная ложка горчицы в зернах
- 1 столовая ложка растительного масла
Готовим соус из сыра «филадельфия», горчицы в зернах, растительного масла, добавив соль и перец.
Запеченную с добавлением сливочного масла и предварительно поджаренного бекона спаржу соедините с вареными яйцами и измельченным укропом. Также при желании добавьте маринованный фенхель. Заправьте салат соусом, который вы уже приготовили.
И приятного аппетита!
Кстати, напомним рецепт маринованного фенхеля.
Фото из альбома Эллы Ивановой120
Читайте нас в Facebook