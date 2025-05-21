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Книга рецептов

Фантастически вкусный салат со спаржей: такого вы еще не пробовали

21:59 21 мая 2025
салат со спаржей

Есть семьи, где блюда со спаржей традиционны. Но есть и такие, где этот ингредиент практически никогда не используется. Если вам вкус спаржи неизвестен, откройте его для себя и вы не пожалеете. Подавайте еду эстетично и приучайте к этому детей.

Рецептом очень нежного салата со спаржей поделилась с «ФАКТАМИ» кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне с продуктами. Готовьте с удовольствием — это очень важно.

Салат с спаржей

  • 3 вареных яйца
  • Укроп
  • 200 г спаржи
  • 100 г маринованного фенхеля

Для соуса

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  • 100 г сыра «филадельфия» (или сметана, или йогурт)
  • Соль
  • Перец
  • 1 чайная ложка горчицы в зернах
  • 1 столовая ложка растительного масла

Готовим соус из сыра «филадельфия», горчицы в зернах, растительного масла, добавив соль и перец.

Запеченную с добавлением сливочного масла и предварительно поджаренного бекона спаржу соедините с вареными яйцами и измельченным укропом. Также при желании добавьте маринованный фенхель. Заправьте салат соусом, который вы уже приготовили.

И приятного аппетита!

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Кстати, напомним рецепт маринованного фенхеля.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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