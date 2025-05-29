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Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм дал трогательный комментарий на фоне семейного разрыва с Бруклином
Бруклин, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм прекратил контакты со своими родителями. Спекуляции усилились после того, как он и его жена Никола Пельтц пропустили пышную вечеринку по случаю дня рождения Дэвида, сообщает Geo.tv.
Теперь младший сын Дэвида и Виктории Круз, кажется, четко выразил свои чувства после ссоры. В Instagram Stories начинающий музыкант поделился милым семейным фото, на котором изображены Дэвид, Виктория и их четверо детей: Бруклин, Ромео, Круз и их младшая сестра Харпер. В подписи к фотографии Круз написал трогательный пост: «Я люблю свою семью, я люблю вас больше всего на свете. Мама и папа, вы дали нам жизнь и заботились о нас, несмотря ни на что, я не могу передать словами, как мы все счастливы, что вы в нашей жизни».
Следует отметить, что это происходит на фоне сообщений о напряженности в семье.
Примечательно, что источник недавно сообщил СМИ, что Дэвид Бекхэм и Виктория чувствуют себя «преданными» своим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц из-за последнего конфликта.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поддержали Бруклина Бекхэма и Николу Пельтц в противостоянии с родителями.274
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