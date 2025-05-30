Готовим соленики: дети сметут со стола за считанные минуты

Это хрустящее лакомство готовится очень быстро. Соленики можно подавать к чаю, первым блюдам, использовать для завтрака или брать с собой в дорогу. Еще их очень любят детки, делится кулинар Тамара Проскурня.

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Ингредиенты: 300 г муки

125 г сливочного масла (растопить)

1 яйцо

200 г твердого сыра

100 г сметаны

0,5 чайной ложки соли

1 чайная ложка разрыхлителя.

Можно добавить травы, паприку, перец, тмин.

Приготовление:

Замесить тесто, скатать шарики размером с перепелиное яйцо. Выпекать в электровафельнице.

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Приятного аппетита!

Напомним рецепт рогаликов на творожном тесте.

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