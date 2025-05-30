- 30.05 22:27 Фуд-тренды, которые помогут вам сохранить здоровье: почему их следует придерживаться
- 30.05 22:00 Заварные блины на кефире: подарите королевский завтрак тем, кого любите
- 30.05 21:31 Я чувствую, что заслужила это: Жизель Бюндхен об изменениях в жизни после рождения третьего ребенка
- 30.05 21:02 Сплошное зло: ваш кишечник будет работать лучше, если вы перестанете есть эти продукты
- 30.05 20:45 «Древнегреческий миф „Похищение Европы“ стал источником вдохновения для многих известных художников», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.05 20:33 Осиротели двое детей: на Курщине погиб воин из Винницкой области
- 30.05 20:07 Готовим соленики: дети сметут со стола за считанные минуты
- 30.05 19:52 Чупакабра вернулась: на Львовщине массовое убийство
- 30.05 19:46 У оккупантов новое «вундерваффе» против украинских дронов: что враг приготовил для защиты и поможет ли ему это
- 30.05 19:19 Санкции «не работают»: в россии расходы растут втрое быстрее чем ожидалось, а денег может хватить еще на 15 месяцев
- 30.05 18:59 Тельцам — «Дама Мечей» и важная встреча, Львам — «Десятка Кубков» и риск потери: Таро-прогноз на 31 мая
- 30.05 18:33 Может повторить судьбу других разрушенных: аналитик назвал город, на который нацелилась рф
Книга рецептов
20:07 — 30 мая 2025
Готовим соленики: дети сметут со стола за считанные минуты
Это хрустящее лакомство готовится очень быстро. Соленики можно подавать к чаю, первым блюдам, использовать для завтрака или брать с собой в дорогу. Еще их очень любят детки, делится кулинар Тамара Проскурня.
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 125 г сливочного масла (растопить)
- 1 яйцо
- 200 г твердого сыра
- 100 г сметаны
- 0,5 чайной ложки соли
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
- Можно добавить травы, паприку, перец, тмин.
Приготовление:
Замесить тесто, скатать шарики размером с перепелиное яйцо. Выпекать в электровафельнице.
Приятного аппетита!
Напомним рецепт рогаликов на творожном тесте.227
Читайте нас в Facebook
К содержанию раздела Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Следующий материал
Новости партнеров