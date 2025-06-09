Одной из категорий украинцев выплатят по 50 тысяч гривен: кого это касается и как получить деньги

В Украине из-за войны много детей осталось без родительской опеки. Чтобы стимулировать усыновителей, государство готово выплатить более 41 тысячи грн денежной помощи на каждого усыновленного ребенка.

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Правительство также ввело единовременную помощь детям, вернувшимся на подконтрольную территорию после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий, сообщает Министерство социальной политики.

Речь идет о сумме в 50 тысяч гривен.

«Средства в сумме 50 тысяч гривен („подъемная“ помощь) позволят родителям или другому законному представителю создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка в Украине» , — отметили в министерстве.

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Эта помощь не будет учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.

Для получения помощи законный представитель ребенка должен обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Напомним, Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о введении единовременных выплат для украинских матерей. В частности, в документе говорится об единовременной выплате в размере 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка.

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