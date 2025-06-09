- 09.06 22:27 Секреты выбора оливкового масла: обязательно обратите внимание на этот нюанс
- 09.06 22:00 Фантастически вкусный соус: рецепт, проверенный годами
- 09.06 21:30 Дженнифер Лопес начала ремонт особняка: что известно о ее новом доме
- 09.06 21:01 Желтые пятна на одежде исчезнут мгновенно: обязательно попробуйте эти чудодейственные способы
- 09.06 20:45 «У моей картины „Магия“ мистическая история», — художница Гелена Павленко
- 09.06 20:34 Два года родные ждали чуда: в бою под Запорожьем погиб защитник со Львовщины
- 09.06 20:06 Черешневый пирог из лаваша: доступная выпечка, которая точно придется по вкусу
- 09.06 19:44 Не противоречат официальным заявлениям: аналитики объяснили, что происходит на границе Днепропетровской области
- 09.06 19:30 Убирают конкурентов: эксперты об ограничении баллотироваться для действующих мэров
- 09.06 19:17 «Отписывайтесь!»: известный шеф-повар мощно обратилась к подписчикам
- 09.06 19:15 Где бесплатно смотреть Новая Зеландия — Украина: расписание трансляций и ставки букмекеров на матч турнира Canadian Shield
- 09.06 19:01 Девам — «Паж кубков» и непредсказуемость, Стрельцам — «Туз пентаклей» и важный выбор: Таро-прогноз на 10 июня
Одной из категорий украинцев выплатят по 50 тысяч гривен: кого это касается и как получить деньги
В Украине из-за войны много детей осталось без родительской опеки. Чтобы стимулировать усыновителей, государство готово выплатить более 41 тысячи грн денежной помощи на каждого усыновленного ребенка.
Правительство также ввело единовременную помощь детям, вернувшимся на подконтрольную территорию после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий, сообщает Министерство социальной политики.
Речь идет о сумме в 50 тысяч гривен.
«Средства в сумме 50 тысяч гривен („подъемная“ помощь) позволят родителям или другому законному представителю создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка в Украине» , — отметили в министерстве.
Эта помощь не будет учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.
Для получения помощи законный представитель ребенка должен обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.
Напомним, Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о введении единовременных выплат для украинских матерей. В частности, в документе говорится об единовременной выплате в размере 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка.175
Читайте нас в Facebook
Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Близнецы и Весы могут рассчитывать на бонус, а у Овнов и Стрельцов возможны неожиданные траты: финансовый гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Девам — «Паж кубков» и непредсказуемость, Стрельцам — «Туз пентаклей» и важный выбор: Таро-прогноз на 10 июня