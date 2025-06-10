Запрет маркетинговых соглашений: нардеп Кузьминых избегает темы цен на лекарства, но заговорил о «лишних аптеках»

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых, которого СМИ называют одним из главных сторонников полного запрета маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке, не может объяснить, почему цены на лекарства не снизились. Вместо этого он пытается сместить фокус — начал говорить о том, что «аптек слишком много» и «угрозе монополизации». Об этом свидетельствует его пост в FB.

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«Запрет маркетинга не остановил развитие рынка. Наоборот, сети открывают новые аптеки, несмотря на громкие заявления об обратном. Похоже, пришло время для Закона „Об аптечной деятельности“, гармонизированного с европейским законодательством — как по содержанию, так и по принципам», — написал нардеп.

Как известно, с 1 марта 2025 года запрещено заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками. Эта инициатива должна была стать шагом к снижению цен на медицинские препараты — производители должны были прекратить платить аптекам за маркетинг, а сэкономленные средства направить на уменьшение стоимости лекарств. Однако цены на большинство препаратов не снизились, а кое-где даже выросли.

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В своем сообщении депутат акцентировал, что «два месяца» запрещены маркетинговые договоры, хотя с 1 марта прошло уже более трех месяцев, и избежал темы снижения цен. Вместо этого он приводит другие тезисы: об активном росте аптечного сегмента и монополизации ритейла.

Напомним, как писали СМИ, на очередном совещании в мае по регулированию маркетинговых услуг в Минздраве подтвердили, что запрет на заключение маркетинговых соглашений между аптеками и производителями не повлиял на цены на лекарства, кроме тех, которые попали в списки Минздрава.

Запрет маркетинговых договоров, считают эксперты, просто уничтожил систему скидок и доступных цен, которая существовала за счет сотрудничества аптек и производителей, а не снизил цены на лекарства.

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В своих сообщениях Кузьминых пытается ударить по аптекам и переключить внимание с провала инициативы на удобные темы: «слишком много аптек», «монополизация». Он последовательно продолжает отстаивать собственную позицию. В своих публичных заявлениях парламентарий в очередной раз подчеркивает, что причиной высоких цен является «чрезмерное количество аптек и маркетинговые соглашения».

В частности, он призывает к закону, который ограничит конкуренцию и зачистит рынок от невыгодных игроков. Такая «реформа», вероятно, выгодна только отдельным крупным производителям.

«Сегодня в Украине работает 18 400 аптек — это около 88% от довоенного уровня. И это — несмотря на войну, потерю инфраструктуры, обстрелы. Это слишком много для нашего рынка. В Украине очень много аптек — не мои слова, это вывод аналитической компании», — написал нардеп.

Ранее СМИ обнародовали версию, что скрывается за борьбой нардепа Кузьминых за доступные лекарства.

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