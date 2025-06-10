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Книга рецептов

Сливочное мороженое в шоколаде: побалуйте родных вкусняшками

20:07 10 июня 2025
Сливочное мороженое в шоколаде. Фото кулинара Маргариты Сагировой

Домашнее мороженое без мороженицы — это идеальный способ почувствовать себя шефом, который одновременно умеет обходиться без сложной техники и бесцеремонно поедать все прямо с палочки. Главное — не забудь объяснить холодильнику, что мороженое на хранении, а не на вечеринке поедания, шутит кулинар Маргарита Сагирова.

Ингредиенты (на 6−8 порций):

Для мороженого:

  • Сливки 33−35% - 500 мл
  • Сгущенное молоко — 200 мл
  • Ванильный сахар — 10 г

Для шоколадной глазури:

  • Темный шоколад (не менее 60% какао) — 200 г
  • Сливочное масло — 2−3 ст.л.

Дополнительно

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  • Формы и деревянные палочки — для подачи

Приготовление:

Охладите сливки в холодильнике (и чашу с венчиком тоже). Взбейте сливки до мягких пиков. Влейте сгущенное молоко и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Разлейте массу по формочкам (или выложите в контейнер), вставьте палочки.

Замораживайте не менее 6 часов, лучше — ночь.

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Сделайте шоколадную глазурь. Растопите шоколад со сливочным маслом на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи.

Остудите глазурь до комнатной температуры — она должна быть жидкой, но не горячей.

Достаньте мороженое из форм. Быстро окуните в глазурь. Верните в морозильник для хранения. Можете добавить в массу кусочки печенья, ягод, орехов.

Напомним рецепт мороженого всего из двух продуктов от Ольги Матвей.

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