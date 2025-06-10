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Сливочное мороженое в шоколаде: побалуйте родных вкусняшками
Домашнее мороженое без мороженицы — это идеальный способ почувствовать себя шефом, который одновременно умеет обходиться без сложной техники и бесцеремонно поедать все прямо с палочки. Главное — не забудь объяснить холодильнику, что мороженое на хранении, а не на вечеринке поедания, шутит кулинар Маргарита Сагирова.
Ингредиенты (на 6−8 порций):
Для мороженого:
- Сливки 33−35% - 500 мл
- Сгущенное молоко — 200 мл
- Ванильный сахар — 10 г
Для шоколадной глазури:
- Темный шоколад (не менее 60% какао) — 200 г
- Сливочное масло — 2−3 ст.л.
Дополнительно
- Формы и деревянные палочки — для подачи
Приготовление:
Охладите сливки в холодильнике (и чашу с венчиком тоже). Взбейте сливки до мягких пиков. Влейте сгущенное молоко и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Разлейте массу по формочкам (или выложите в контейнер), вставьте палочки.
Замораживайте не менее 6 часов, лучше — ночь.
Сделайте шоколадную глазурь. Растопите шоколад со сливочным маслом на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи.
Остудите глазурь до комнатной температуры — она должна быть жидкой, но не горячей.
Достаньте мороженое из форм. Быстро окуните в глазурь. Верните в морозильник для хранения. Можете добавить в массу кусочки печенья, ягод, орехов.
Напомним рецепт мороженого всего из двух продуктов от Ольги Матвей.92
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