Сливочное мороженое в шоколаде: побалуйте родных вкусняшками

Домашнее мороженое без мороженицы — это идеальный способ почувствовать себя шефом, который одновременно умеет обходиться без сложной техники и бесцеремонно поедать все прямо с палочки. Главное — не забудь объяснить холодильнику, что мороженое на хранении, а не на вечеринке поедания, шутит кулинар Маргарита Сагирова.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты (на 6−8 порций): Для мороженого: Сливки 33−35% - 500 мл

Сгущенное молоко — 200 мл

Ванильный сахар — 10 г Для шоколадной глазури: Темный шоколад (не менее 60% какао) — 200 г

Сливочное масло — 2−3 ст.л. Дополнительно РЕКЛАМА Формы и деревянные палочки — для подачи

Приготовление:

Охладите сливки в холодильнике (и чашу с венчиком тоже). Взбейте сливки до мягких пиков. Влейте сгущенное молоко и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Разлейте массу по формочкам (или выложите в контейнер), вставьте палочки.

Замораживайте не менее 6 часов, лучше — ночь.

РЕКЛАМА

Сделайте шоколадную глазурь. Растопите шоколад со сливочным маслом на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи.

Остудите глазурь до комнатной температуры — она должна быть жидкой, но не горячей.

Достаньте мороженое из форм. Быстро окуните в глазурь. Верните в морозильник для хранения. Можете добавить в массу кусочки печенья, ягод, орехов.

Напомним рецепт мороженого всего из двух продуктов от Ольги Матвей.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас в Facebook