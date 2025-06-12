путин пообещал заставить Украину заплатить за атаки на авиабазы рф: аналитики объяснили, чего еще ждать

Хотя операция «Паутина» значительно подняла боевой дух украинцев, многие в стране готовились к мести москвы. Их опасения усилились, когда российский президент 4 июня заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что кремль «вынужден будет ответить» на атаку, пишет edition.cnn.com.

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Первый ответ россии был с 5-го на 6 июня в виде массированного удара дронов и ракет по Киеву и всей стране. Министерство обороны рф назвало эти удары «ответом» на «террористические акты» Киева. Атака была жестокой, но не отличалась от того, к чему Украина привыкла за три года войны. Реакция россии на чрезвычайную операцию Украины до сих пор вызывает вопрос о способности путина пойти на эскалацию и осуществить месть, которой требуют многие его сторонники. А украинцы задаются вопросом: почувствовали ли они всю силу ответа россии или худшее еще впереди?

Аналитики говорят, что, определяясь с ответом, путин столкнулся с несколькими ограничениями. Одно из них политическое: масштабный инновационный ответ на операцию «Паутина» был бы равнозначен признанию того, что Украина нанесла серьезный удар по россии — впечатление, которого кремль пытается избежать, сказала Екатерина Степаненко, аналитик по вопросам россии в Институте изучения войны (ISW), аналитическом центре в Вашингтоне.

В репортажах российских государственных СМИ о телефонном разговоре путина с Трампом 4 июня почти не упоминалось об обещании российского президента «ответить» на атаку Украины. Основное внимание уделялось результатам недавних мирных переговоров в Стамбуле.

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Степаненко считает, что это часть стратегии кремля.

«путин пытается скрыть это поражение и снова забыть о нем», — сказала она CNN.

Она отметила, что громкая реакция «противоречила бы стратегической цели кремля — забыть обо всем и скрыть это под ковром».

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путин также столкнулся с материальными ограничениями. Если раньше почти ежедневные удары россии по Украине осуществлялись только с помощью десятков дронов, то сейчас их количество регулярно превышает 400. За день до операции «Паутина» рф запустила по Украине 472 дрона.

«Реакция рф ограничена объемом сил, которые она постоянно использует, — сказал Уильям Альберке, бывший чиновник НАТО по контролю над вооружениями, который сейчас работает в аналитическом центре Stimson Center. — Как можно узнать, на самом ли деле россия наносит ответный удар? Что может быть более жестоким, чем уничтожение многоквартирных домов или нападение на торговые центры? Как может выглядеть эскалация?»

Некоторые прокремлевские каналы призвали к удару с использованием баллистической ракеты «Орешник», которую путин представил в прошлом году и которая до сих пор была использована только один раз против Украины. Хотя он часто хвалит свою новую ракету, она имеет ограниченное применение, сказал Марк Галеотти, ведущий аналитик по вопросам россии.

«Орешник» действительно предназначен для определенного типа целей. Он не очень точен… и не является бункерным разрушителем, — сказал он CNN, имея в виду, что ракета не сможет уничтожить ключевые производственные и управленческие центры, перемещенные Украиной глубоко под землю. — Если вы собираетесь ее применить, вам нужна цель, достойная этого названия".

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Одной из целей могут быть украинские службы безопасности, СБУ, организовавшие операцию «Паутина», сказал он.

«Но это не то, что можно сделать быстро, — полагает он. — Определенным образом путин уже использовал большинство средств эскалации, которые были в его распоряжении, а это значит, что у него нет возможности применить наказание».

Хотя путин может быть ограничен в своей способности ответить на впечатляющую операцию Украины собственной операцией, это может не иметь значения на поле боя, отметил Галеотти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь на 10 июня противник атаковал Украину 322 средствами воздушного нападения, основным направлением удара был Киев.

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