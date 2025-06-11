- 11.06 22:26 Необычные маршруты и одиночные путешествия: главные туристические тренды года
- 11.06 21:59 Секрет невероятных сырников от гастроблогерши Марины Гармаш: будете точно в восторге
- 11.06 21:29 «Я была бы роботом, если бы сказала, что не ощущаю моментов гнева»: как Дженнифер Энистон пережила тяжелый развод с Питтом
- 11.06 21:00 Как нарезать лук без слез: поможет научный подход
- 11.06 20:35 Добровольцем ушел защищать Украину: боец с Кировоградщины не пережил тяжелых ранений, полученных в Донецкой области
- 11.06 20:08 Свежесть и польза: легкий салат к ужину за 5 минут
- 11.06 19:58 Не удалось попрощаться, тела нет: известная певица о личной потере
- 11.06 19:44 Первый удар «Грома» случился? Стало известно о возможном первом применении украинской баллистической ракеты
- 11.06 19:19 «Была сплошная рубка. С поля боя вышли не все»: полтавские журналисты ждут пропавшего без вести коллегу Владимира Паршевлюка
- 11.06 19:02 В Харьковской области россияне атаковали саперов, есть жертва и раненые
- 11.06 18:56 Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня
- 11.06 18:51 Секреты аграриев: чем подкормить огурцы в июне, чтобы получить максимальный урожай
Оторваться невозможно: рецепт ароматного соуса из красной смородины на зиму
Лето уже полностью вступило в свои права, и у хозяек начинается сезон заготовок. Многие хозяйки начинают его с приготовления соусов.
Так, кулинары сайта «Моя господиня» предложили рецепт вкусного соуса из красной смородины, который подойдет к мясу, рыбе, курице.
Ингредиенты:
Красная смородина — 1 кг
Соль, сахар, кориандр, имбирь, черный перец, душистый перец, чеснок, яблочный уксус.
Приготовление:
Смородину 1 кг отделить от веточек. Пробить блендером, перетереть через ситечко.
Поставить на огонь, добавить 1 ч. л соли и сахар (150 — 200 г), 1 ч. л кориандра, 1 ч. л имбиря, черный и душистый перец горошком, 3−4 зубчика чеснока.
По желанию, корицу на кончике ножа (корица дает очень сильный аромат), гвоздику, прованские травы.
Варить около 10 минут.
Добавить 2 ст.л. яблочного уксуса.
Если вкус покажется очень насыщенным, можно добавить~100 мл воды.
Довести до кипения и разлить по стерильным банкам.
Мы также публиковали рецепт яичного соуса с авокадо от кулинара Эллы Ивановой.99
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня
Водолеям нужно обратить внимание на детали, а Девам пересмотреть устаревшие договоренности: гороскоп на 11 июня