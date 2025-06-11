Оторваться невозможно: рецепт ароматного соуса из красной смородины на зиму

Лето уже полностью вступило в свои права, и у хозяек начинается сезон заготовок. Многие хозяйки начинают его с приготовления соусов.

Так, кулинары сайта «Моя господиня» предложили рецепт вкусного соуса из красной смородины, который подойдет к мясу, рыбе, курице.

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Ингредиенты:

Красная смородина — 1 кг

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Соль, сахар, кориандр, имбирь, черный перец, душистый перец, чеснок, яблочный уксус.

Приготовление:

Смородину 1 кг отделить от веточек. Пробить блендером, перетереть через ситечко.

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Поставить на огонь, добавить 1 ч. л соли и сахар (150 — 200 г), 1 ч. л кориандра, 1 ч. л имбиря, черный и душистый перец горошком, 3−4 зубчика чеснока.

По желанию, корицу на кончике ножа (корица дает очень сильный аромат), гвоздику, прованские травы.

Варить около 10 минут.

Добавить 2 ст.л. яблочного уксуса.

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Если вкус покажется очень насыщенным, можно добавить~100 мл воды.

Довести до кипения и разлить по стерильным банкам.

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