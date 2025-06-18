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Начните с Украины: во Франции обратились к путину после страшной атаки по Киеву
Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро отреагировал на массированный удар россии по Киеву в ночь на 17 июня. Он посоветовал путину, который предлагает себя в качестве посредника в урегулировании ирано-израильского конфликта, в первую очередь установить мир в Украине и только после этого уже браться за Ближний Восток.
«Смертельная атака по Украине со стороны режима владимира путина, чья жестокость и цинизм действительно не знают границ. кремлю, который стремится к миру на Ближнем Востоке: начните с Украины. Соболезнования семьям», — написал Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.
Напомним, в результате массированной атаки оккупантов произошли попадания в жилые кварталы Киева и Одессы. Известно о по меньшей мере 14 жертвах в столице и двух погибших в Одессе. По словам главы МИД Андрея Сибиги, рф намеренно организовала атаку во время саммита G7, чтобы показать свое пренебрежение к Соединенным Штатам Америки.
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