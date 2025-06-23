Не выбрасывайте гнилые помидоры: можете использовать их в саду

Помидоры — незаменимый ингредиент в приготовлении блюд, но их деликатность может привести к быстрой порче. Требуется всего несколько дней, чтобы они начали размягчаться, гнить или покрываться плесенью. Вместо того, чтобы выбрасывать их в мусор, стоит использовать их потенциал в саду, пишет Onet.

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Однако, прежде чем перейти к использованию гнилых фруктов, стоит подумать, как предотвратить их преждевременную порчу. Ключевая ошибка — хранение помидоров в холодильнике. Холодный воздух не только разрушает их вкус, но и способствует развитию плесени.

Помидоры быстро разлагаются, обогащая компост ценными органическими ингредиентами. Их мягкая структура облегчает смешивание с другими растительными остатками, что ускоряет процесс создания плодородной компостной смеси. Чтобы еще больше ускорить этот процесс, стоит измельчить помидоры перед тем, как добавлять их в компост. Также важно обеспечить доступ воздуха к компостной массе — регулярное переворачивание кучи обеспечит надлежащее брожение. В результате мы получим натуральное удобрение, которое будет способствовать развитию растений в саду.

Еще одна идея использования заплесневелых помидоров — взять из них семена. Этот процесс прост и не требует специальных инструментов. Просто удалите мякоть, выберите семена и поместите их в банку с водой. Оставьте их в теплом месте на несколько дней, произойдет ферментация, которая удалит защитное гелевое покрытие, окружающее семена. Примерно через 3−4 дня, когда на поверхности воды появится пена или пузырьки, слейте воду, промойте семена на сите и высушите их на бумажном полотенце. Семена, подготовленные таким образом, будут готовы к посеву, давая новую жизнь кустам помидоров в следующем сезоне

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