Бизнес-деятельность и информационная атака фигуранта санкционного списка снова в фокусе внимания СМИ

Сеяр Куршутов, владелец российского паспорта и соадминистратор Telegram-канала «Джокер», часть которого он якобы недавно приобрел у Романа Кравца (по информации СМИ, тот находится в Европе), возобновляет активную медиакампанию, которая, по утверждениям журналистов, имеет признаки целенаправленного давления.

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Ранее Forbes сообщал, что канал «Джокер» использовался как инструмент влияния: в частности, компания Uklon заявляла о вымогательстве 200 тысяч долларов за прекращение информационной атаки. Теперь объектом критики стали менеджмент СКМ, Ринат Ахметов и магазин парфюмерии и косметики «Ароматека» в киевском ЦУМе.

После потери предыдущей версии канала Куршутов и Кравец, которые встречались в Вене, стремятся восстановить ресурс, который, по материалам СМИ, ассоциируется с громкими публикациями и сомнительной репутацией.

Сейчас он обвиняет в продаже якобы фальсифицированной парфюмерии и призывает бойкотировать магазин «Ароматека».

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«ЦУМ Рината Ахметова сдал первый этаж в аренду аферистам, которые продавали в центре Киева подделки мировых брендов под видом оригиналов. Правоохранители и таможня были в теме», — пишет «Джокер» Куршутов.

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Эти обвинения, в частности о продаже якобы фальсифицированной продукции, и призывы бойкотировать упомянутый магазин могут иметь дополнительный контекст. Как отмечает издание Vector, в ЦУМе также расположен магазин «Zielinski & Rozen», который связывают с Куршутовым.

Товары этого бренда, как утверждал Антон Одарюк (PR-директор Comfy), производятся на территории россии. В частности, он поднимал вопрос по этому поводу еще в 2022 году, когда обратил внимание, что в Киеве продавалась продукция с пометкой «Made in Russia».

Фото этикеток продукции, изготовленной в россии

Следует также упомянуть, что, по информации РБК-Украина, семья Куршутова ведет коммерческую деятельность на территории временно оккупированного Крыма, а его брат был публично отмечен российскими властями. Также РБК-Украина сообщало, что СНБО не продлил санкции в отношении ряда лиц, в том числе и Куршутова.

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По информации от осведомленных источников, администрация ЦУМа начала процедуру расторжения арендного договора с магазином, связанным с Куршутовым.

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