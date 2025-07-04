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Грибной соус — настоящее объедение: готовится очень просто
Кто же не любит грибные лакомства! Приготовьте грибной соус - и вы сможете дополнять им ризотто, пасту и другие блюда. Готовится он так просто, что вы удивитесь.
Домашняя еда есть домашняя. Ее вкус особенный. А главное — она натуральная.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.
- Приготовим очень вкусный грибной соус, — говорит Элла Иванова.- Он невероятно ароматен.
Грибной соус
- 1 луковица
- кусочек сливочного масла и немного растительного
- 1 зубок чеснока
- соль
- 300 г шампиньонов
- 200 г сливок
- 100 г моцареллы
На смеси сливочного и растительного масла обжариваем мелко нарезанные лук и чеснок. Солим и перчим. Добавляем мелко нарезанные шампиньоны и при желании грибную пудру (измельченные сухие белые грибы или лисички). Тушим на высокой температуре и выпариваем лишнюю жидкость. Добавляем сливки комнатной температуры и тушим под крышкой минут шесть. Можно добавить мускатный орех и натертый сыр (моцареллу или пармезан). Соус готов!
Приятного аппетита!
Напомним рецепт ароматного грибного масла.
Фото из альбома Эллы Ивановой177
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