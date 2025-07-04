Кто же не любит грибные лакомства! Приготовьте грибной соус - и вы сможете дополнять им ризотто, пасту и другие блюда. Готовится он так просто, что вы удивитесь.

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Домашняя еда есть домашняя. Ее вкус особенный. А главное — она натуральная.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.

- Приготовим очень вкусный грибной соус, — говорит Элла Иванова.- Он невероятно ароматен.

Грибной соус РЕКЛАМА 1 луковица

кусочек сливочного масла и немного растительного

1 зубок чеснока

соль

300 г шампиньонов

200 г сливок

100 г моцареллы

На смеси сливочного и растительного масла обжариваем мелко нарезанные лук и чеснок. Солим и перчим. Добавляем мелко нарезанные шампиньоны и при желании грибную пудру (измельченные сухие белые грибы или лисички). Тушим на высокой температуре и выпариваем лишнюю жидкость. Добавляем сливки комнатной температуры и тушим под крышкой минут шесть. Можно добавить мускатный орех и натертый сыр (моцареллу или пармезан). Соус готов!

Приятного аппетита!

Напомним рецепт ароматного грибного масла.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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