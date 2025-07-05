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Антиамериканизм нагнетать не стоит: дипломат назвал пути выхода Украины из проблемы поставок оружия
Блокирование поставок Украине американских критических вооружений — сейчас одна из самых обсуждаемых тем. Но от того, что каждый из украинцев снова будет пробовать бороться со своим стрессом путем «втыкания виртуальных иголок в куклы вуду», или демонстрации демарша партнерам вызовом в МИД руководителя Посольства США в Киеве — ничего не изменится. Об этом заявил известный украинский дипломат, посол Украины в США в 2015—2019 гг., председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. Он видит три пути быстрых антикризисных действий.
«Первый: добиться поставок от Германии ракет Taurus. Это — сломает схему.
Объяснение очевидно: в отсутствие ракет и ослаблении ПРО — нужно бить по системам и местам, откуда они запускаются. А у Германии и ее руководства появился уникальный шанс вернуть себе лидерство на континенте.
Второй: максимально усилить контакты с руководителями и лоббистами производства и поставок на экспорт американских систем и боеприпасов. В нашем случае, прежде всего, компанией Lockheed Martin. Встреча президента Украины (возможно министра обороны Украины) с председателем, президентом и CEO Джеймсом Тайклетом — приоритетная задача для украинской дипломатии. На всякий случай — он известен также как член Совета по международным отношениям и вместе с женой курирует Newton-Wellesley Hospital и Brigham and Women's Hospital, Бостон, Массачусетс. Начинал свою карьеру как пилот ВВС США. Лоббистов в этой сфере в США, надеюсь, наши специалисты знают. Не помешало бы также встретиться с японцами и другими странами, где эти вооружения выпускаются по лицензии", — пишет дипломат.
Третий путь, по мнению Чалого, — максимальное усиление производства и использования украинских средств для дальнего поражения складов, установок запуска, мест дислокации личного состава российских оккупационных сил.
«Нужна демонстрация врагу, что даже такое решение США не станет game changer (переломным моментом — Авт.) и созданием условий для принуждения Украины к капитуляции на условиях врага. Поэтому антиамериканизм нагнетать не стоит; враг будет неприятно удивлен, а очередные слабые и неуместные действия партнеров под давлением будут прекращены, как непопулярные, неэффективные и ошибочные для установления устойчивого мира на Европейском континенте», — резюмировал Валерий Чалый.
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