Погибли студент и только что демобилизованный из армии отец троих детей: что известно о последствиях удара «Шахедами» по Полтавскому ТЦК

В результате «шахидной» атаки россиян на объединенный городской и областной ТЦК и СП 3 июля погибли два человека: 21-летний студент Полтавского государственного аграрного университета и по совместительству работник Полтавской облвойска администрации Александр Ляшик и недавно демобилизованный военный Станислав Попович из села Малый Кобелячок Новосанжарской общины Полтавского района.

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Как стало известно «ФАКТАМ» из собственных достоверных источников, Александр Ляшик проходил мимо эпицентра взрывов и, скорее всего, не слышал звуков ударных дронов, поскольку шел в наушниках.

Александр учился в магистратуре по специальности «Учет и налогообложение». В то же время несколько месяцев назад, закончив стажировку в Полтавской ОВА, был зачислен на должность главного специалиста.

«Был настойчивым, доброжелательным и искренне мечтал работать на благо Украины. Его жизнь, полная планов и потенциала, трагически оборвалась из-за преступной российской агрессии», — сказано в сообщении аграрного университета в «Фейсбуке».

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У демобилизованного неделю назад Станислава Поповича 3 июля были свои дела в ТЦК. Он приехал в Полтаву с документами и то ли сидел в собственном припаркованном рядом автомобиле, то ли собирался сесть в него. Удар «Шахеда» не оставил мужчине шанса на жизнь.

Как рассказал «Суспільному Полтава» главный сержант взвода/инструктор по тактической подготовке в учебном центре, где Станислав проходил базовую общую военную подготовку, он сразу обратил внимание на крепкого мужчину с очень добрыми глазами. Они нашли общий язык не как подчиненный с командиром, а как человек с человеком.

По его словам, погибший недавно демобилизовался, ведь в третий раз стал отцом. Инструктор вспоминает, что Стас с очень большой любовью отзывался и рассказывал о своей жене и на тот момент еще двоих детей, всегда улыбался, несмотря на все тяготы военной службы. Был искренним, был настоящим!

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«Мы поддерживали связь и после того, как Стас закончил базовую общую военную подготовку и отправился в бригады для выполнения задач», — добавил инструктор.

По последней информации из горсовета, 23 пострадавших в результате «шахедной» атаки находятся в больницах, один из них в тяжелом состоянии. Еще 26 получают помощь амбулаторно.

Напомним, на следующий день после удара по Полтаве враг выпустил по Украине 550 Шахедов и ракет, основным направлением удара стал Киев.

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