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Невероятное яблочное мороженое: готовится быстро — съедается еще быстрей
Что может быть лучше в летний зной, чем домашнее мороженое? Этот десерт освежающий и легкий, как утренний ветерок на берегу океана. А готовится такое мороженое просто и быстро. Важно только предварительно запечь яблоки. Их даже не надо очищать от кожицы. Нужно извлечь только сердцевину.
Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом лакомства, которое поразит вас вкусом. Подавайте летние десерты эстетично — в красивых креманках или бокалах, украшайте мятой и свежими ягодами — клубникой, малиной, голубикой. Элла Иванова советует есть этот десерт сразу после приготовления, иначе бананы в его составе потемнеют. Такое мороженое не замораживают, а готовят в том количестве, которое планируют съесть сразу.
Яблочное мороженое
- 3 яблока (запекаем в духовке до готовности)
- 1−2 замороженных банана, нарезанных не тонкими кольцами
- Сок лимона или апельсина — по вкусу
Запеченные яблоки без сердцевины и замороженные бананы пропустить через блендер, добавив сок цитрусовых. Подавать, украсив листочками свежей мяты.
И приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова поделилась рецептом идеального персикового джема. А также великолепной запеченой рыбы с кабачками.
Фото из альбома Эллы Ивановой141
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