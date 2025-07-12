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Книга рецептов

Невероятное яблочное мороженое: готовится быстро — съедается еще быстрей

22:01 12 июля 2025
Невероятное яблочное мороженое: готовится быстро – съедается еще быстрей

Что может быть лучше в летний зной, чем домашнее мороженое? Этот десерт освежающий и легкий, как утренний ветерок на берегу океана. А готовится такое мороженое просто и быстро. Важно только предварительно запечь яблоки. Их даже не надо очищать от кожицы. Нужно извлечь только сердцевину.

Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом лакомства, которое поразит вас вкусом. Подавайте летние десерты эстетично — в красивых креманках или бокалах, украшайте мятой и свежими ягодами — клубникой, малиной, голубикой. Элла Иванова советует есть этот десерт сразу после приготовления, иначе бананы в его составе потемнеют. Такое мороженое не замораживают, а готовят в том количестве, которое планируют съесть сразу.

Яблочное мороженое

  • 3 яблока (запекаем в духовке до готовности)
  • 1−2 замороженных банана, нарезанных не тонкими кольцами
  • Сок лимона или апельсина — по вкусу

Запеченные яблоки без сердцевины и замороженные бананы пропустить через блендер, добавив сок цитрусовых. Подавать, украсив листочками свежей мяты.

И приятного аппетита!

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Ранее Элла Иванова поделилась рецептом идеального персикового джема. А также великолепной запеченой рыбы с кабачками.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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