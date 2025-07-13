В то время как Трамп собирается сделать резонансное заявление относительно Украины и россии, десятки западных лидеров съехались в Рим на мероприятие, амбициозно названное «Конференция по восстановлению Украины». По словам организаторов, целью саммита была разработка дорожной карты, которая приведет к «скорому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины». Гостем итальянской премьер-министра Джорджии Мелони стали такие высокопоставленные лица, как специальный посланник Дональда Трампа в Украине Кит Келлог, Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет The Telegraph.

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В преддверии конференции известный аналитический центр Chatham House опубликовал оптимистическое исследование о том, чего так называемые «организации гражданского общества» ожидают от послевоенного восстановления. Согласно докладу, антикоррупционные меры и помощь молодежи в преодолении травм войны занимают ведущее место в списке пожеланий украинского народа. Но никакие теплые слова и дипломатические усилия не могут скрыть тот факт, что будущее Украины продолжает зависеть от капризов одного человека — Дональда Трампа.

Восстановление страны, более трех лет подвергавшейся непрерывным бомбардировкам, в основном будет зависеть от щедрости незнакомцев — преимущественно с Запада. Без значительного внешнего финансирования Украина обречена оставаться пустой оболочкой в течение одного или нескольких поколений.

Однако в дни, предшествовавшие встрече в Риме, надежды на возрождение Украины получили серьезный удар после того, как выяснилось, что гигант по управлению активами с Уолл-стрит BlackRock, который был ключевой фигурой в усилиях по сбору десятков миллиардов долларов на послевоенное восстановление, больше не принимает в этом участия.

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Еще более тревожно для Украины то, что, по сообщениям, именно избрание Трампа заставило BlackRock испугаться и выйти из проекта.

После вторжения россии эта инвестиционная мощность сыграла ключевую роль в создании так называемого Фонда восстановления Украины. Этот проект, который называют «планом Маршалла для Украины» — в честь экономической помощи США, которая финансировала восстановление Европы после Второй мировой войны — был замыслом австралийского миллиардера Эндрю «Твигги» Форреста.

После встречи Зеленского с главой BlackRock Ларри Финком украинское правительство с гордостью объявило, что титан с Уолл-стрит согласился координировать «усилия всех потенциальных инвесторов и участников в восстановлении нашей страны».

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Несколько недель спустя BlackRock подтвердил, что будет «давать консультации Министерству экономики Украины относительно создания дорожной карты для реализации инвестиционной программы». Форрест предсказал, что Украина «вступит в золотую эру».

В Риме ожидали, что BlackRock сможет объявить о большом обязательстве консорциума инвесторов.

Теперь, когда этого не произошло, кто будет координировать сбор средств на рынках капитала? Согласно сообщениям, Франция работала над альтернативным предложением, но без мощных американских спонсоров есть сомнения, удастся ли его реализовать.

Потеря BlackRock будет ощутима в Киеве и за его пределами, но еще сильнее будет ощущаться то, как Трамп продолжает бросать тень на суверенитет Украины.

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Это свидетельствует о фигуре, чье отношение к Украине колебалось между безразличием и откровенной враждебностью — причем на глазах мировых СМИ в Белом доме — и только после неоднократных унижений со стороны путина его позиция смягчилась.

Такая непоследовательность, кажется, в конечном счете стала катализатором изменения мнения BlackRock. Согласно сообщениям, компания была вынуждена изменить свою позицию, поскольку непостоянство Дональда Трампа испугало инвесторов, которых она пыталась привлечь.

Поскольку Белый дом, кажется, не может определиться со своей позицией по отношению к Украине, это делает способность страны определять свою судьбу более неопределенной, чем когда-либо.США являются, с некоторым отрывом, крупнейшим отдельным донором Украины. Они также являются крупнейшим поставщиком военной помощи. В этом году Киев сталкивается с дефицитом в размере 19 млрд долларов, что в значительной степени обусловлено сокращением помощи со стороны США.

Немецкий аналитический центр «Кильский институт мировой экономики» подсчитал, что США предоставили Украине помощь на сумму чуть более 115 млрд евро — 3,4 млрд евро гуманитарной помощи, 47 млрд евро финансовой помощи и 65 млрд евро военного финансирования. Следующей по объему помощи страной является Великобритания — 19 млрд евро. Некоторые эксперты полагают, что возобновление поддержки со стороны США может изменить ход войны.

Поскольку США стремятся снизить свою долю, европейские лидеры должны финансировать военные действия за счет 330 млрд долларов активов российского центрального банка, которые заморожены на банковских счетах по всему континенту, считают эксперты.

Однако опасения относительно возможного нарушения международного права, дестабилизации финансовых рынков и возможных репрессий россии против западных компаний, которые все еще имеют активы в рф, привели к тому, что эти средства остаются нетронутыми.

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