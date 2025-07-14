Они едят пиццу и пасту каждый день, но не набирают вес: эти секреты итальянцев вы точно не знали

Итальянская кухня в первую очередь ассоциируется с пиццей и пастой, которые подаются с самыми разнообразными ингредиентами. Как мы знаем, это высококалорийные блюда, которые в чрезмерных количествах вызывают увеличение веса. Это вызывает вопрос: как это возможно! Есть пиццу и пасту каждый день и не набирать лишний вес?

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Завтрак в Италии, безусловно, можно охарактеризовать как сдержанный, поскольку он состоит исключительно из кофе и перекуса. Чаще всего это небольшое пирожное, фрукты или йогурт. Итальянские завтраки больше похожи на перекус, чем на полноценный прием пищи. Таким образом, итальянцы потребляют меньше калорий по утрам, пишет Medonet.

В Италии перекусы преимущественно предназначены для детей. Младшие дети охотно тянутся ко второму завтраку или полднику, тогда как взрослые сосредотачиваются на основных блюдах. Если они очень голодны, они едят свежие фрукты, орехи, крекеры или оливки. В жаркие дни мороженое является частью их рациона, но не в чрезмерных количествах.

Итальянская кухня невероятно богата и меняется в зависимости от времени года. Это объясняется тем, что жители Италии предпочитают сезонные продукты. Они едят местные продукты, все, что есть в данном регионе. Свежие продукты имеют большую питательную ценность и лучший вкус, поэтому не нужно добавлять большое количество оливкового или сливочного масла.

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Итальянцы не едят на ходу. Обед на работе или быстрый перекус невозможны. Прием пищи — это время для отдыха, наслаждения вкусами и общением. Сладкое они потребляют во время каждого приема пищи с семьей или друзьями.

Как можно уменьшить количество калорий в своем ежедневном рационе без лишних усилий? Последуйте примеру итальянцев и пейте воду вместо сладких соков, калорийных газированных напитков или даже кофе или чая. Знаменитая кола с кусочком пиццы - это американский, а не итальянский образ. Конечно, итальянцы тоже употребляют такие напитки, но лишь изредка, а не каждый день.

Это правда, что паста господствует в итальянской диете. Меню также богато свежими овощами и фруктами, оливковым маслом и цельнозерновыми продуктами. Они дольше оставляют ощущение сытости и обеспечивают необходимые питательные вещества.

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Сладкие десерты не являются обычной частью итальянской диеты. Если они жаждут полдника, они в основном тянутся к свежим сезонным фруктам. Таким образом, они получают достаточное количество пищевых волокон, которые, среди прочего, отвечают за ощущение сытости. Они также являются источником витаминов и минералов.

Еще один секрет итальянцев — употреблять мало мяса. Оно не является основным компонентом блюда, а лишь дополнением. Поэтому естественно дополнять его овощами, которые, как и фрукты, обеспечивают ценную клетчатку для здоровья. Они также являются источником витаминов и минералов.

Напомним о средиземноморской диете, которая неизменно считается одной из самых здоровых моделей питания почти для всех.

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