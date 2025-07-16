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ГБР по делу Шабунина провело обыски в квартире погибшего пилота «Джуса»: что известно (обновлено)
Следователи ГБР еще 11 июля провели обыски в квартире Героя Украины, погибшего летчика Андрея «Джуса» Пильщикова в Харькове. Следственные действия связаны с делом активиста и руководителя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Об этом рассказала мама пилота Лилия Аверьянова в комментарии «Суспільному».
«Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда нужно заходить, сняв шляпу. Они (следователи — Авт.) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла», — рассказала Лилия Аверьянова.
Она сообщила, что на момент звонка находилась в Киеве. Женщина добавила, что следователи хотели ломать дверь, ведь она физически не смогла бы быстро добраться до квартиры.
По ее словам, она «едва их остановила», чтобы правоохранители ничего не повредили. Если бы они сломали дверь, говорит Лилия, то «это был бы международный скандал».
Ключи от квартиры были у соседки. Она и открыла дверь. Мама «Джуса» добавила, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала. По ее словам, там часто остаются друзья, приехавшие в Харьков по работе и которым нужно переночевать. Временное убежище было и для Виталия Шабунина, говорит она.
По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности, Киева и Полтавы. Она попросила не трогать ее личные вещи и вещи ее сына.
«Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такое „уважение“ и „заботу“ тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и положил на это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу — позор», — сказала в комментарии «Суспільному» мама «Джуса».
Также «Суспільне» обратилось за комментарием в ГБР. Там ответили, что информацию уточняют.
Напомним, 11 июля стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении общественному активисту и руководителю ОО «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину из-за якобы уклонения от воинской службы и мошенничества. В ГБР подчеркивают, что подозрение не связано с его профессиональной деятельностью.
15 июля Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения — в виде личного обязательства. Он будет действовать до 20 августа.
UPD.
Государственное бюро расследований прокомментировало следственные действия, которые проводились в квартире матери пилота Андрея Пильщикова Лилии Аверьяновой. В частности, пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии журналистам заявила, что глава ЦПК Виталий Шабунин там временно проживал до объявления ему подозрения.
«Памяти погибшего Героя Украины это никак не касается. Сотрудники ГБР расследуют уголовное производство по факту мошенничества и уклонения военнослужащего от прохождения военной службы», — сказали в ГБР.
По словам Сапьян, одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой Шабунин проживал фактически до момента объявления ему подозрений — до утра 10 июля.
В Бюро подчеркнули, что уголовное производство и проводимые следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.163
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