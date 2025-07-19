Почему автор первой украинской Конституции Филипп Орлик и его сын, французский дипломат, делали вид на людях, что они незнакомы: найдены документы

В рамках инициативы Министерства иностранных дел Украины «Резиденция Филиппа Орлика» наши ученые провели масштабную исследовательскую работу в Государственном архиве Швеции. Удалось найти немало документов, касающихся пребывания гетмана Филиппа Орлика, автора первой украинской Конституции , в этой стране. Они написаны на латинском, шведском, французском, немецком, польском и староукраинском языках (всего примерно 600 страниц). Часть их копий и другие ценные экспонаты, в том числе найденные во время археологических раскопок усадьбы Орлика в гетманской столице Батурине, представлены на выставке «Филипп Орлик. Путь гетмана», которая открылась в Киеве в Музее книги и книгопечатания, расположенном на территории Киево-Печерской лавры.

«Приходилось прибегать к конспирации, чтобы обезопасить себя и семью от российских агентов»

— На полях одного из документов, исследованных нами в Государственном архиве Швеции, гетман Филипп Орлик отметил, что ради конспирации добивается от шведской власти для своей семьи фамилии Урбанович, а для себя — Эперищи, — рассказала «ФАКТАМ» куратор выставки, сотрудница Национального заповедника «Гетманская столица» Наталья Дробязко. - Псевдонимы для семьи и для себя Филиппу Орлику были нужны, чтобы запутать российских шпионов. И он получил документы на эти фамилии.

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Здесь следует сказать, что вторую половину своей жизни (более 30 лет) Филипп Орлик прожил в вынужденной эмиграции. Однако и в Европе ему не было безопасно, так как царские агенты пытались его выследить, похитить и переправить в Российскую империю, как это они сделали с племянником Ивана Мазепы Андреем Войнаровским (среди документов, которые исследовали украинские ученые в Государственном архиве Швеции — протоколы и акты Королевской коллегии в отношении Андрея Войнаровского, где говорится о его похищении, имуществе, завещании, учебе детей. — Авт.).

Относительно конспирации расскажу показательную историю. В 1730 году на дипломатической встрече в Салониках (Греция) старший сын Филиппа Орлика Григорий, находившийся на дипломатической службе у французского короля, случайно встретил отца. Но на людях они делали вид, что не знакомы, потому что нужно было соблюдать конспирацию. Затем Филипп написал об этом эпизоде, что ему стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не сказать присутствующим о Григории: «Этот умный смекалистый молодой человек — мой сын».

Копии документов, относящихся к Филиппу Орлику, которые исследовали украинские ученые в Швеции

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— Чем занимался Филипп Орлик за границей?

— Пытался создать коалицию европейских государств, чтобы их армии вместе с казаками выступили против Российской империи, разгромили ее, освободили Украину. Орлика поддерживали король Речи Посполитой Станислав Лещинский, король Франции Людовик XV, султан Османской империи Ахмед III, короли Швеции. Эти властители способствовали защите Филиппа Орлика и его семьи от агентов русского царя.

— У Филиппа Орлика была возможность напрямую общаться с монархами стран Европы?

— Да, безусловно, была. Есть много подтверждений этому. В частности, в досье Пилипа Орлика, которое мы исследовали в Государственном архиве Швеции, включены письма от шведского короля Карла XII, его сестры королевы Ульрики Элеоноры, ее мужа короля Фредерика I. В досье также входят письма Орлика, его дочери Варвары, других родственников и соратников. Следует сказать, что это первое в истории известное ученым досье украинского гетмана.

— Орлик из казацкого рода?

— Он по отцу шляхетского чешско-литовско-польского происхождения. Родился в селе Косута (это на территории современной Беларуси). Когда Филиппу был год от рождения, погиб в Хотинской битве его отец Степан.

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— Как человек с чешско-литовско-польскими корнями стал патриотом Украины?

— Мать Филлипа Ирина Малаховская украинка по национальности. Она знатного рода. Сначала Филипп учился в иезуитском коллегиуме в Вильно, но потом мать отправила его в Киево-Могилянскую академию. Так что в Киеве прошли его молодые годы, Филипп вырос искренним украинцем. О том, как он учился, говорит тот факт, что знал не менее восьми языков.

Наталья Дробязко: «Филипп Орлик знал по меньшей мере восемь языков»

— Кто была его жена?

— Дочь полтавского полковника Павла Герцика Анна. Филипп познакомился с ней в гетманской столице Батурине. Впервые он приехал в этот город в январе 1698 года на свадьбу своего друга. Во время учебы в Киеве Филипп подружился с племянником гетмана Ивана Мазепы Иваном Обидовским. Когда Обидовский женился на дочери генерального судьи Василия Кочубея, пригласил на свадьбу студенческого друга Филиппа Орлика. Как я уже сказала, получилось так, что именно в Батурине Орлик встретил свою любовь.

Филипп и Анна сыграли пышную свадьбу в Полтаве. Однако молодая семья Орликов поселилась в Батурине, ведь Филипп служил в правительстве гетмана Ивана Мазепы, быстро поднимался по карьерной лестнице и в 1707-м в возрасте 35 лет стал генеральным писарем.

— Сколько детей было у Филиппа и Анны Орликов?

— Восемь — три мальчика и пять девочек. Кстати, во Франции в частном архиве замка Дентевиль сохранилось крестное свидетельство старшего сына Филиппа Орлика Григория, выписанное в Батурине, где он родился. В этом документе указано, что крестным отцом Григория стал гетман Иван Мазепа, а крестной матерью — жена генерального судьи Василия Кочубея Любовь Федоровна. В гетманской столице также родились сын четы Орликов Михаил и дочь Варвара.

Крестное свидетельство старшего сына Филиппа Орлика Григория

— Орлики имели в Батурине свой дом?

— Да, у них была своя усадьба. К сожалению, она не сохранилась — ее уничтожили российские войска в ноябре 1708 года, когда по приказу царя Петра I они вырезали население гетманской столицы и превратили город в руины. Эти страшные события называют Батуринской трагедией.

— Удалось найти остатки усадьбы Орликов?

— Удалось — во время археологических раскопок в 2017 году. Ученые тогда обнаружили, в частности, фрагменты художественных изразцов из этой усадьбы, которые мы демонстрируем на выставке.

— Что изображено на этих фрагментах художественных изразцов?

— На одних обломках — герб «Новына» семьи Орликов с инициалами «F.O.» наверху. А на других — герб гетмана Ивана Мазепы. Понимаете, Филипп Орлик с искренним уважением относился к Мазепе, потому и на изразцах, украшавших печь в его (Орлике) доме герб прославленного гетмана. Археологические исследования остатков этой усадьбы продолжались четыре года.

Кафель с гербом «Новость» семьи Орликов и с инициалами «F.O.» наверху найдены в ходе археологических раскопок остатков усадьбы в Батурине

— Что, кроме изразцов, удалось найти археологам?

— Много кирпичей, гвозди. Собственно, и все.

— Какие размеры имела усадьба Орликов в Батурине, сколько в ней было комнат?

— К сожалению, пока не удалось это выяснить, ведь полностью всю усадьбу пока исследовать не удается — на значительной ее территории сейчас находятся дома. Археологические раскопки мы произвели только там, где разрешили владельцы земельных участков.

Следует понимать, что на территории усадьбы Орликов могло быть несколько построек. Пока что не выяснена и ее общая площадь.

«Орлик получил булаву гетмана Ивана Мазепы»

— Сохранились ли прижизненные изображения Филиппа Орлика?

— К сожалению, нет. Есть несколько попыток современных художников изобразить Орлика таким, каким он мог быть.

— При каких обстоятельствах Филипп Орлик стал гетманом?

— Это произошло после смерти гетмана Ивана Мазепы. Известно, что армия шведского короля Карла XII, на союз с которым сделал ставку Мазепа, к сожалению, потерпела поражение в Полтавской битве летом 1709 года. Казакам, поддержавшим гетмана, пришлось отступить за границу в турецкие владения. Там в Бендерах (Молдова) вскоре Мазепа скончался. 5 апреля 1710 года избрали нового гетмана — Филиппа Орлика. Тогда же между ним и казацкой старшиной и запорожцами был заключен документ, известный как Конституция Филиппа Орлика. Многие историки сходятся в том, что Филиппу Орлику тогда вручили булаву Ивана Мазепы. Ее копию показываем на выставке.

— То есть существовала традиция передавать булаву гетмана его преемнику?

— Напротив, было принято изготавливать для каждого гетмана свою собственную булаву. Однако выборы Филиппа Орлика происходили в эмиграции. Там возможностей было меньше, чем на родине, поэтому решили новую булаву не заказывать, а передать мазепинскую Орлику. В настоящее время она хранится в библиотеке шведского города Линчёпинг.

После смерти Мазепы его булаву казаки вручили новому гетману Филиппу Орлику. На фото копия мазепинской булавы. Оригинал хранится в Швеции

— Что стало для него толчком к созданию Конституции?

— Скорее всего, основные идеи, заложенные в ней, зародились еще в Батурине среди членов правительства гетмана Ивана Мазепы. Филиппу Орлику суждено было воплотить этот революционный в те времена замысел, но, к сожалению, не на родине, а на чужбине. В Конституции он четко указывает, что Украина должна быть свободным и независимым государством. А церковь — не Московского, а Константинопольского патриархата. Столицей по Конституции Орлика является Киев. А власть должна состоять из трех ветвей — законодательной, исполнительной и судебной.

— В те времена были как богатые шляхтичи, так и не очень. Орлики были богатой семьей?

— До сожжения Батурина они были состоятельными. Но когда пришлось спасаться за границей, денег не хватало, казацкая казна ему досталась почти пустой. Ведь после смерти Мазепы средства перешли его племяннику Андрею Войнаровскому.

Из писем Орлика мы знаем о постоянных материальных проблемах. Надо понимать, что союзники не покинули его и казаков, ушедших в эмиграцию. Помощь поступала, в том числе от короля Карла XII. Кстати, именно при содействии шведского короля старший сын Филиппа Григорий Орлик смог получить образование в Лундском университете.

— Григорий продолжил дело отца — борьбу за независимость Украины?

— Да. Этому способствовало то, что он являлся тайным дипломатом короля Франции Людовика XV. Именно поэтому свидетельство о крещении Григория попало во Францию. Большую часть своей жизни он находился в разъездах по Европе, знал много языков. Работая на пользу Франции, он постоянно заботился об интересах Украины — обращался к европейским монархам с письмами, петициями, чтобы побуждать их помочь Украине. Процитирую одно из таких обращений: «После Полтавской битвы казацкая нация стонет под российским игом и только ждет удобного случая на свое освобождение».

Кроме тайной дипломатической работы, Григорий служил во французском войске, получил звание маршала. Во Франции был награжден орденом Святого Людовика, а шведский король Фредерик I наградил его Орденом меча. Копии этих орденов представлены в экспозиции выставки.

— Григорий был женат на француженке?

— Да, на Луизе Эленой Ле Брен де Дентевиль. Чтобы жениться на ней, ему следовало предоставить доказательства своего благородного происхождения. Поэтому он обратился к родственнику польской ветви Орликов. В результате Григорий получил документ с изображением родового дерева. Он сохранился, находится во Франции.

— Вернемся к Филиппу Орлику. Известно где он похоронен?

— В румынском городе Яссы, но его могила, к сожалению, не сохранилась. Кстати, гетман Иван Мазепа также похоронен на территории современной Румынии в городе Галац. Однако и его могила, к сожалению, вероятно, не сохранилась.

— Сейчас остался кто-нибудь из потомков Орлика?

— Не исключено. Объясню. У него было три сына. Яков умер в 11 лет, Михаил — примерно в 20 лет. Хотя старший сын Григорий прожил 57 лет, но у них с женой не было детей. Все их наследие унаследовали племянники по линии жены.

Что касается дочерей Филиппа Орлика, то вполне возможно, что сейчас где-то живут их потомки. Этот вопрос еще ждет своего исследования.

Фото автора

В заглавии: Филипп Орлик. Портрет, написанный Натальей Павлусенко, 2021 год.

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