«Продается бункер. Цена — по запросу»: как Германия готовится отражать нападение россии в 2029 году и чего ожидают простые немцы

После того как глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что россия готовится к атаке на территорию страны-члена НАТО самое позднее, до конца десятилетия, мой сосед, 85-летний Гюнтер, погрустнел. Неужели ему придется покидать свой маленький уютный дом на юге Германии? Он ведь с таким трудом выплатил за него ипотеку. А куда девать декоративных курочек, которыми он обзавелся? А новости продолжают ужасать. По Германии, как логистическому центру альянса, могут первой нанести удар!.. Это не та старость, о которой мечтал немецкий пенсионер. Он думал, что все проблемы оставил в бывшем СССР. И тяжелое прошлое с депортацией в 1941-м, когда всю их немецкую семью с тремя детьми выселили из Одесской области в Казахстан… И ядерную истерию после Карибского кризиса 1962-го, когда на уроках советских студентов и школьников пугали ядерной угрозой плохого Запада, который желал смерти хорошей стране советов. — Везде висели плакаты, в какую сторону падать при атомном взрыве, — вспоминает мужчина. — Надо было — ногами к ядерному «грибу», прикрыв голову руками… И снова мир на грани атомной войны… А может быть такое, что путин не нападет? Бедный Гюнтер. Мы тоже так думали.

«Я забил гараж продуктами под завязку. Лучше, если не пригодятся»

- В случае войны, наверное, уеду к дочке в Швейцарию, — говорит мужчина.

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Гюнтер вдовец. В селе, где он, поздний переселенец, так и не стал «своим» среди местных «коренных» немцев, украинские беженцы — единственные, с кем он может пообщаться. И когда он уезжает в гости к дочке на пару дней, его бородатых золотисто-черных и рыжих петухов и кур экзотической породы «эйленбарт» (что в переводе означает «совиная борода»), кормлю я. Мы заходим спокойно во дворы друг друга: заборы тут не приняты. Он всегда благодарит и часто стучит в балконную дверь заднего двора, чтобы угостить свежими яйцами от своих несушек. Мы дружим.

Я интересуюсь у Гюнтера: готов ли он к войне. Ведь весной 2025 года Еврокомиссия призвала своих граждан запастись водой и едой минимум на 72 часа на случай ЧП и войн. Он показывает мне свой склад в гараже, где высятся штабеля с упаковками воды и ряды консервов с тушенкой, горошком, консервированными венскими сосисками в рассоле (есть здесь такой экзотический продукт), сухими супами, банками с вареньем, чаем и молоком длительного хранения и так далее. Поодаль — два спальных мешка, резиновые сапоги, каска, фонарики и даже походный туалет.

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- Правда, цены на все здорово выросли, — сокрушается он. — Я забил гараж продуктами под завязку. Лучше, если они не пригодятся. Авось пронесет…

Мобильное приложение NINA предупредит о приближающейся опасности и укажет расстояние и направление до ближайшего убежища. А запасы продуктов в гараже или бункере защитят от голода. Фото с сайта Федерального ведомства гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK)

- А если во время войны пропадет свет? — спрашиваю я, ведь у хозяина нет солнечных панелей на крыше.

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— Обойдусь без света. Генератор я не покупал. Дорого…



Однако, даже заполнив все закрома припасами по «тревожному» списку, немцы не чувствуют себя комфортно.

«В Германию вернулся страх бомбардировок…»

Американцы, которые провели в 1945 году исследования, какие последствия имели для немцев интенсивные бомбардировки их городов, осознали, что «бомбы взломали психологическую основу немецкого народа, сломали его культурный хребет. Теперь страх сидит в сердце даже тех людей, которые не видели войну». И, как отметила газета Die Welt еще в 2022 году, «через 77 лет после окончания Второй мировой войны в Германию вернулся страх бомбардировок…»

Особенно он усилился после шокирующего заявления известного немецкого военного историка Зенке Найтцеля в интервью газете Bild в конце марта 2025 года о том, что это может быть «последнее мирное лето» в Германии, которая в случае атаки на страну НАТО Литву должна будет вступать в войну.

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Надпись в кадре «Европа и война. Где мы находимся?» Известный немецкий историк Зенке Найтцель выступает на YouTube в программе «Nachgefragt» («Спрашивали»), которая была запущена после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Граждане задают вопросы об Украине и не только, а руководители Бундесвера и Министерства обороны отвечают: в этом и заключается идея «Nachgefragt» Фото: Бундесвер

Именно на этом страхе сыграли строительные и туристические компании. Пессимисты «в последнее лето перед апокалипсисом», ужасаясь собственной расточительности, тратят деньги на путешествия. Ведь неизвестно, что будет завтра. Оптимисты надеются пересидеть ядерную зиму в индивидуальном бункере или бронированной капсуле, и аккуратно вкладывают деньги в безопасную недвижимость.

Сегодня на рынке масса предложений: «Продается бункер. Цена — по запросу». Хочешь покупай pop-up panic rooms — специальные комнаты против паники площадью 6−10 метров стоимостью около 20 000 — 50 000 евро, хочешь — индивидуальные придомовые подземные бункеры, выдерживающие прямое попадание авиабомбы: от суперкомпактных, рассчитанных на 2−3 человека, до больших, на 10−12 человек.

Они оснащены системами вентиляции и очистки воздуха, водоснабжения и канализации, связи и сигнализации. Просторные модели потянут на 300 000−400 000 евро, не считая монтажа. Клиент может заказать индивидуальные фишки: дополнительный резервуар для воды, датчики чистоты воздуха, видеонаблюдение за домом и т. д. И даже установку, которая сможет распылить на придомовой территории слезоточивый газ в случае, если нагрянут оккупанты.

И хоть военная угроза подразумевает точечные удары, а не российские танки через всю страну и захват территории, этот функционал со слезоточивым газом тем не менее заказывают нередко. На всякий случай.

Даже в немецких супермаркетах можно купить бронированные капсулы онлайн за несколько тысяч евро. Правда, эксперты считают, что от ядерного удара они толком не защитят. Зато у покупателя будет на душе спокойно. Но частные бункеры и бронированные капсулы не всем по карману. Куда, в случае нападения, спрячется остальной немецкий народ? Все 83 миллиона, из них 3,5 миллиона беженцев, из которых почти каждый третий украинец?

Как оказалось, свои 2000 бомбоубежищ и бункеров, построенных в 40-х — 60-х годах прошлого века, во время Второй мировой и «холодной» войны, немцы просто забросили. Причины тому — комплекс исторической вины как державы-агрессора в прошлом, позиция неучастия в конфликтах и оценка вероятности нападения на Германию как ничтожно малой. Поэтому за время разрядки вооружений и после распада Варшавского военного блока, многие из убежищ были перепрофилированы под склады для хранения вина и вызревания сыра, паркинги, рестораны, музеи, репетиционные залы и выставочные площади, офисные здания и даже жилые дома. Остальные никак не использовались, и пришли в упадок, став убежищем для летучих мышей и пауков.

Знаменитый гамбургский бункер, служивший во время II Мировой войны точкой ПВО. Сейчас используется как музей, отель и развлекательный комплекс. Пока что… Фото: Planungsbüro Bunker

Те 580 убежищ, что остались в более или менее сохранном состоянии, могут принять 480 000 человек, то есть чуть больше половины процента населения Германии. Негусто. Правда, у нас, в Украине, к сожалению, и того не было. Когда 23 февраля 2022 года я спросила в чате нашего дома в Ирпене и в ирпенских пабликах, где у нас бомбоубежища, меня осмеяли: «Что за панику вы тут развели? Бред!» «Какие бомбоубежища? Их у нас просто нет. Голову не морочьте! Вам же сказали: готовьтесь к шашлыкам!«

А завтра была война.

«Государство не обязательно вам положит в рот пиццу, как только вы его откроете»

— Мама, а где мы здесь будем прятаться от ракет?

Это первое, что спрашивают дети украинских беженцев, пережившие бомбардировки у себя на родине, когда приезжают в Германию. Немцы учли печальный опыт Украины, где основной риск для людей представляют осколки ракет и беспилотники, и решили делать упор не столько на огромные бункеры, где может спрятаться сразу 200 человек, сколько на небольшие защищенные помещения, до которых легко добраться: туннели, станции метро, подземные паркинги, и другие общественные места. Установят указатели и подъездные пути, чтобы каждый знал, куда бежать. Переоборудуют старое и построят новое. Вот только успеют ли? Цифра «2029» очень условна. А эскалация российской агрессии может случиться в любой момент.

Гражданам уже сегодня советуют обратить внимание на собственные подвалы и подземные гаражи: «Подвал можно сделать безопасным недорогими средствами — мешки с песком, фанера на окнах, запас еды и воды». Так что убежищ на всех не хватит. Готовьте мешки с песком.

«Просто пришло новое осознание того, что государство не обязательно положит вам в рот пиццу, как только вы его откроете. Напротив, вы сами должны научиться заботиться о себе даже в кризисных ситуациях и постоянно приобретать эти навыки», — объяснял в интервью Deutsche Welle (DW) Даниэль Шефер, берлинский эксперт по выживанию в экстремальных ситуациях.

Он руководит тренировочными лагерями по выживанию и написал пособие на эту тему. Но, думаю, любой украинец, который в реальных, а не искусственных условиях, научился жить без еды, воды, газа, света и связи, сбивать вражеские дроны из охотничьего дробовика и перебираться через заминированные российскими оккупантами леса и поля с выводком животных, не потеряв ни единого, мог бы дать фору прославленному эксперту… Ведь мы это прошли и проходим, а они только готовятся.

Большинство немцев не хотят защищать свою страну

Я часто слышу за окном своего немецкого дома бравурный марш. Это идут, приплясывая и играя, по улицам пожарные-добровольцы, по совместительству музыканты духового оркестра. (В Германии многие учатся музыке. — Авт.) Их часть базируется в нашем крошечном селе. Однако эта беззаботность обманчива. Если война, пожарные-добровольцы, как звено гражданской обороны, тут же встанут в строй.

К Федеральному ведомству гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) в минуту опасности присоединится не только Немецкая ассоциация пожарных команд, но и Федеральная полиция, Федеральное агентство по технической помощи, Бундесвер, Ассоциация рабочих самаритян, Немецкий красный крест, Мальтийская служба помощи, Йоханнитер — помощь при авариях, и Немецкое общество спасения жизни.

На сайте BBK пишут, что «после нападения россии на Украину некоторые военные термины вернулись в нашу повседневную жизнь и язык». Поэтому план действий есть не только у правительства, которое сегодня тратит миллиарды евро на усиление обороноспособности страны, не только у руководителей компаний промышленности, сельского хозяйства и торговли, но даже у школьников. Их стали готовить к возможным чрезвычайным ситуациям и военным действиям на уроках по гражданской обороне, которые инициировало МВД Германии.

Правда, как пишет DW, депутат бундестага от Левой партии Николь Гольке была против, обвинив блок ХДС/ХСС и СДПГ в «очевидном планировании всеобъемлющих культурных изменений в сторону милитаризованного общества» и в попытке «ввести людей в состояние перманентного кризиса». Но Союз учителей одобрил это нововведение: «Тема войны проникла и в школы. Было бы наивно полагать, что этого не произойдет. Во многих классах учатся беженцы из Украины, Сирии и других стран».

Специалисты Федерального ведомства гражданской обороны (BBK) проводят подготовку школьников к действиям во время ракетной или воздушной тревоги. Фото с сайта BBK

И главный вопрос: кто будет защищать отечество, чтобы остальные не боялись жить, не бежали из страны и были уверены в завтрашнем дне? Призыв в Бундесвер на срочную службу приостановили еще в 2011 году, перестав регистрировать 18-летних граждан и оставшись без базы данных. И хоть говорят, что для сегодняшних соискателей на службу в вооруженных силах, «мотивацией является война в Украине», в Бундесвере, который насчитывает около 182 тысяч военнослужащих и 80 тысяч гражданских, не хватает 50−60 тысяч сотрудников.

Возможно, ситуацию изменит повышение зарплаты контрактникам или прием на службу иностранцев без немецкого гражданства, о чем так много спорят в последнее время. Но если это не произойдет, воинский призыв станет для немецких граждан принудительным. Это прописано в новом законопроекте о военной службе. Но вот готовы ли люди «с оружием в руках защищать Германию в случае военного нападения на нее?» Такой опрос провел среди немцев берлинский институт социологии Forsa в феврале 2025 года. Лишь 17% респондентов ответили определенно «да». Еще 19% сказали, что «вероятно» это сделают. Однако большинство опрошенных немцев (60%), заявили, что «вероятно нет» или «точно» не будут воевать.

Новые рекруты Бундесвера. Фото Тома Тварди

- После Второй Мировой немцы стали пацифистами, — объясняет эту тенденцию мой сосед Гюнтер, когда я спрашиваю, почему не все граждане Германии желают защищать свою «фатерлянд».

Извинившись, он идет кормить своих кур, а я стою на заднем дворе, разговаривая с подругой из Кривого Рога по телефону по громкой связи. В телефоне у нее начинает выть сирена, поразительно контрастируя с утомленной от жары безмятежной природой немецкого захолустья. Слышны отдаленные взрывы. Подруга восклицает:

— Это кошмар! Это кошмар! Подожди, схожу на балкон…



Все это слышит старик Гюнтер, возвращаясь от кур, последней страсти его жизни.

Поравнявшись со мной, с испугом спрашивает:

— Бомбят?

И добавляет:

— Я смеялся, когда в 60-е годы мы в институте бегали в противогазах и падали на землю, «спасаясь» от атомного взрыва. Нам было так весело. Никто это не воспринимал всерьез. А сейчас мне страшно. И я не понимаю, как жить дальше.

Разве только он один?..

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с писательницей Тамарой Гориха Зерня о хаосе в Украине и мире: «Мы живем с тенью гибели за плечами. Думаю, депрессии и неврозы у нас еще впереди».

На фото в заголовке учения армии ФРГ. Фото с сайта Бундесвера

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