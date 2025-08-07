На стенах до сих пор остались следы — мина попала в теплицу и разрушила ее: как 19-летний студент создал «томатный рай» на Черниговщине

Украинскими аграриями можно восхищаться — несмотря на войну, они возрождают выращивание спаржи, запрещенной большевиками, создают настоящий рай из экзотических растений и с помощью голубики завоевывают мир. Таких помидорных грядок, как у Вадима Гавриленко из села Слобода на Черниговщине, еще надо поискать. Здесь поражает все. От цветов — фиолетово-зеленые, зелено-белые, фиолетовые, красно-оранжевые, до масштабов — высоченных ухоженных растений с роскошными плодами. Помидоры у будущего агронома родят ежегодно, все — один в один. Вадим — студент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Будущий агроном признается — ему нравится заниматься научной деятельностью, изучать агротехнику выращивания, наблюдать динамику урожайности, заниматься селекцией. Его мечта — расширить коллекцию до тысячи сортов пасленовых.

«В 10 лет первые сорта я уже выращивал сам»

- Аграриев в моей семье нет. Мои знания и выбор основывались только на моем опыте и предпочтениях. Сначала я начал интересоваться выращиванием овощей у бабушек, у которых были огороды и которые всегда меня учили, что и как растет, и мне было интересно за этим наблюдать и помогать. В 10 лет первые сорта я уже выращивал сам, — рассказывает «ФАКТАМ» Вадим Гавриленко. — Это было скорее знакомство с культурой и особенностями выращивания. Восхищался и восхищаюсь украинскими и зарубежными овощеводами, которые имеют мощные коллекции томатов и перцев. В 2020 году, когда начинался ковид, начал глобально расширять свою коллекцию и выращивать разнообразные сорта и немного гибридов. Своим учителем считаю Тамару Проскурню из города Березань Киевской области, которая имеет в своей коллекции более 3000 сортов томатов. Она меня всегда поддерживала и учила. В общем, я чувствовал поддержку от всех, и это дало мне значительный толчок и мотивацию. Сейчас моя коллекция насчитывает более 300 сортов томатов и почти 50 сортов сладкого перца. В этом году еще начал заниматься выращиванием баклажанов и физалиса.

— Вы на огороде и в теплице выращиваете овощи? Расскажите об этом подробнее.

— Выращиваю овощи преимущественно в открытом грунте. Сажаю томаты лет 6 точно, но это уже более-менее профессионально, до этого сеял первые сорта с 10 лет. И каждый новый сезон — новый опыт. Я никогда не сижу на месте, все время экспериментирую, читаю, анализирую свои ошибки, которые иногда бывают. Важно анализировать и исправлять ошибки. Только так можно прийти к идеальному результату.

Вадим в собственной теплице, где экспериментирует, читает, анализирует ошибки и стремится к идеальному результату

Сею томаты в конце марта, в специальный грунт, но можно использовать любую торфосмесь или землю с огорода, если уверены в отсутствии в ней возбудителей болезней. После посева обязательно накрываю лотки (стаканчики) пленкой. Соблюдение хорошего уровня влаги, правильная температура приведут вас к быстрым всходам и в дальнейшем здоровым и красивым растениям.

На этапе рассады питание следующее: гуматы и минеральное удобрение с составом соотношения (азот, фосфор, калий) — 20:20:20. Очень нравится использовать препараты, которые прекрасно влияют на корневую систему растений. Высаживаю томаты в открытый грунт ориентировочно в середине мая, но каждый год разный и здесь надо только подстраиваться под погоду и уровень влаги в грунте.

При посадке я добавляю в лунки горсть перегноя и столовую ложку доломитовой муки. Можно добавлять еще нитроаммофоску — 1 столовую ложку, но это если вы не планируете в дальнейшем использовать корневую и внекорневую подкормку.

Стоит отметить, что под вспашку обязательно каждый год вношу навоз. Он очень положительно влияет на агрофизические и агрохимические показатели почвы, повышает ее плодородие и улучшает структуру. Также сею сидераты. Хорошо проливаю ямочки, сажаю на расстоянии 35−40 сантиметров в строке и 60−70 сантиметров между строками. Хотелось бы немного больше расстояния, чтобы было удобнее ходить, но тогда много полоть и больше влаги будет испаряться. Как по мне, это наилучшее расстояние для посадки. Понравилось также еще сажать парными рядами. То есть, расстояние между 2 рядами 30−40 сантиметров, а затем междурядье 80−100.

При посадке обязательно провожу первую обработку инсектицидом от жука (у нас если посадить томаты без обработки, на следующий день колорад все съест). Замачиваю корень в растворе «Актара» — 1 пакетик (1,4 г) на 750 мл воды. Это пока самый лучший способ, которым я пользовался. Все жуки погибают, а растение не теряет ни одного листочка.

«Когда завязались первые плоды — химические обработки прекращаю. Перехожу на биологическую защиту»

— Через 10 дней после посадки провожу первую обработку от фитофтороза. Через 10 дней после первой обработки — вторая. Когда уже завязались первые плоды, все химические обработки прекращаю. Перехожу на биологическую защиту, — продолжает Вадим. — Но смотрим по ситуации. Если растение больное — без химической защиты ничего не получится. Поэтому взвешивайте за и против — лучше вылечить или затягивать до гибели.

Агрохимия говорит о том, что все зависит от концентрации и количества внесения. Если все делаете по инструкции и входите в рамки количества допустимых обработок — вреда здоровью и окружающей среде не будет. В общем, за сезон мне хватает 2−3 обработки. Фитофтора «съедает» у всех все, а у меня всегда до морозов есть помидоры. Первый урожай собираю в начале июля. Пик сбора урожая приходится на середину августа, а последние собираю прямо перед морозами в октябре.

Помню, как когда-то 19 августа 2023 года был прилет в наш драмтеатр, и как раз на огороде собирал урожай, это была суббота. Хорошо жахнуло, что было слышно аж за 20 километров от города. Потом, когда узнал, что произошло, целый день ничего руки не могли делать, но надо, ведь в понедельник на учебу и за выходные надо все успеть сделать. В сезон я работаю без отдыха.

— Когда высаживать рассаду: утром, днем, вечером?

- Вопрос правильный. Многие высаживают утром или вечером. По-своему опыту скажу, что разницы нет. Растения примутся одинаково, если вы их правильно посадите. Но лучше всего сажать вечером. После 16 часов. Не создавайте дополнительных стрессов для растения. Если есть возможность, только после обеда. Есть замечательное, золотое правило: в почве растение всегда ищет воду и питательные элементы. Перед высадкой рассада обязательно должна быть закаленной.

Если вы посадите растения прямо из теплицы или из дома в открытый грунт — с большой вероятностью получите солнечные ожоги или даже полную гибель растения. Минимальный срок для закаливания — 3 дня. Нормальный — 7−10 дней. Начинаем понемногу, сначала час, потом 2−3, 4−5 и так постепенно доходим до полного закаливания. Для меня идеальным показателем является, когда растения 2−3 ночи переночуют на улице, тогда рассаде точно ничего не будет страшно.

«Перед высадкой рассада обязательно должна быть закаленной, а высаживать ее лучше вечером», — говорит Вадим

Начинаю пасынковать растения буквально через 8−10 дней с момента посадки и несколько раз за период вегетации. Пасынкование — это необходимый этап ухода за растениями томатов. Суть его заключается в обрезке отростков (пасынков) образующихся в боковых пазухах растений. Это нужно для защиты растений, чтобы в будущем растение не загущалось и не было риска грибковых заболеваний. Это способствует лучшей циркуляции воздуха.

Пасынкование больше нужно для высокорослых и среднерослых сортов. Низкорослые сорта также можно пасынковать, но я этого не делаю. Только высокорослые и среднерослые. Пасынкование провожу в сухую, солнечную погоду, чтобы срезы обязательно подсохли. Если это делать во влажную погоду — большой риск увеличить возможность поражения болезнями. Для пасынкования беру острые ножницы-секатор. Можно лезвие, просто секатор. Но главное условие — очень острые. Если будут не очень наточены — вы повредите растения и оставите травму.

Ножницы перед срезом хорошо обрабатываю антисептиком. Если они лежали где-то на почве, а в ней что-то уже было, то непременно срез это примет на себя и — потом проблемы. Обрезаю все пасынки до первой кисти. Также срезаю нижние отмершие листья, если они, конечно, есть. Все растительные остатки складываю в корзину и выношу. Не оставляю на грядках. На солнышке срезы быстро заживут и растение будет правильно расти.

Необычными томатами Вадим гордится — и есть чем

— Еще одним важным условием для получения хорошего урожая является подвязка. Для чего она нужна?

- Это защита растений, листья не касаются земли, не получают переувлажнения и лучше держатся. Вам будет удобно ходить между кустами и делать плановые обработки с комфортом. Удобнее собирать урожай, плоды будут красивые, чистые. Конечно, можно и не подвязывать. Но будьте готовы к тому, что риски гораздо выше, и ваш урожай будет максимально зависеть от погоды. Если не подвязываете — желательно хотя бы мульчировать, это улучшит ситуацию.

Можно подвязывать чем угодно. Я подвязывал даже специальным степлером для подвязки, но мне все же удобнее просто восьмеркой с использованием шпагата.

В начале августа я срезаю у всех растений верхушку (прищипываю). Это агротехническое мероприятие называется «пинцирование». Все равно новые плоды больше не успеют вырасти и вызреть. Поэтому я этим помогаю растению не тратить лишние силы, а направить их на созревание сформированных плодов.

«Главное — работать над сохранением и восстановлением плодородия почвы»

— На Черниговщине трудно выращивать томаты и перцы. Расскажите почему и как вам удалось «приручить» эти овощи?

- Сейчас климатические условия стремительно меняются. Увеличивается количество активных температур, расширяется вегетативный сезон. Сейчас почти все диссертационные работы ученых касаются исследования культур в условиях изменения климата, ведь многое меняется в технологиях. Черниговщина находится в двух почвенно-климатических зонах: полесье (север области) и лесостепь (юг области). Мой участок находится в селе Слобода, недалеко от Чернигова, зона полесья. Она характеризуется бедными на гумус дерново-золистыми почвами. Но при этом у нас хватает уже тепла и довольно много осадков. Именно поэтому сейчас есть много условий, чтобы овощеводство и в дальнейшем здесь развивалось. Главное — это работать над сохранением и восстановлением плодородия почвы.

Вот такие красавцы растут на Черниговщине

— Какие ваши любимые сорта томатов и почему? Возможно какие-то редкие есть?

- Я выращиваю разнообразные сорта. Детерминантные (низкорослые), полудетерминантные (среднерослые), индетерминантные (высокорослые), ампельные (плетущиеся), комнатные микросорта, гномы и другие. Большое разнообразие и по цветам: красные, розовые, желтые, бордовые, оранжевые, белые, зеленоплодные, охристые, биколоры (две расцветки одновременно), триколоры (три расцветки одновременно), с антоцианами, в полосочку, в крапинку, с узорами.

Разнообразны также и по форме: сердцевидные, сердцевидно-кубовидные, округлые, плоско-округлые, черри, коктейльные, перцевидные, сливки, крупноплодные, грушевидные, с носиками и другие. Самыми любимыми остаются следующие сорта: «Grub's Mystery Green» («Зеленая тайна мистера Граба», в народе еще называют «Зеленая тайна личинки»), «Перемога рожева», «Berkeley Tiy Dye Heart», гном «Око тигра», «Киянка» и десятки других, которые также обожаю. Пополняю свою коллекцию благодаря покупке или обмену новых сортов у других коллекционеров, которые собирают сорта по всей Украине и за рубежом. Десяток сортов в моей коллекции есть из Херсонской области, той части, что сейчас в оккупации.

«Пополняю свою коллекцию благодаря покупке или обмену новых сортов у других коллекционеров», — рассказывает будущий агроном

— Насколько я понимаю, профессию агронома выбрали еще в школе? Насколько важна и актуальна она сейчас?

- В 2023 году я успешно сдал национальный мультипредметный тест (НМТ) и поступил на бюджет на специальность «Агрономия» в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. До этого времени уверенно знал, что выберу агрономию и развивался в этом направлении. Неоднократно был победителем областных олимпиад по экологии, участвовал в конкурсе-защите научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук Украины, область знаний «Аграрные науки и экология», секция «Агрономия», а также стал победителем ХХ (юбилейного) конкурса «Юный селекционер и генетик». Эта моя победа была даже отмечена тогда Министерством образования и науки Украины. Этот конкурс меня и привел в стены родного Агробиологического факультета, где сейчас и учусь. Закончил 2 курс. Эта профессия очень актуальна и важна, ведь аграрный сектор станет одним из ключевых в послевоенном восстановлении Украины. Какие бы времена ни были, а люди всегда будут хотеть есть.

«24 февраля 2022 года мы решили с семьей выехать из Чернигова в село и оказались в оккупации»

— Что вам больше всего в этой профессии нравится и как молодежь может себя здесь реализовать?

— То, что у нас с первого дня полностью очный формат обучения и очень много практики. Практика не просто за партами, а в современных лабораториях, собственном ботаническом саду, коллекционном питомнике и непосредственно на полях, на территории агрономической опытной станции. Есть много возможностей стажироваться в агрофирмах Украины и за рубежом. Наша профессия ценится, ведь мы учимся выращивать хлеб, а хлеб — всему голова. Наша главная цель — получать хорошие урожаи и при этом заботиться о почве, чтобы сохранить ее следующим поколениям.

— Каким для вас было 24 февраля 2022 года? Насколько сильно пострадало ваше хозяйство в Чернигове?

— 24 февраля 2022 года я был в Чернигове, чтобы было безопаснее, решили с семьей выехать в село Слобода, которое находится в 20 километрах от Чернигова в сторону Киева. В итоге оказались там в оккупации. Пострадали все наши дома: и в Чернигове, и в селе. Повыбивало окна, двери, пробило почти весь шифер, вода затекла в дом и повредила потолок. На стенах до сих пор остались следы от обломков. Когда был минометный обстрел — одна мина попала в мою теплицу. Она была полностью разрушена. Понемногу начали восстанавливаться и уже с 2023 года полноценно продолжил свое дело.

И эти томаты тоже с грядок Вадима

— В первые месяцы войны вы присылали людям семена. Это очень трогательно. Расскажите об этом.

— Были очень тяжелые времена, и я не мог поступить иначе. Я отдал тогда 90% запасов семян, себе оставил только на дальнейшее разведение и повторение сортов. Люди благодарили и хвастались урожаем, конечно, душа радовалась. Хоть такая маленькая радость и положительные эмоции были, несмотря на все ужасы войны.

— Вадим, скажите, пожалуйста, какие ошибки люди чаще всего допускают при выращивании томатов и перцев?

— Думают, что это очень легко и никого не слушают. Лучше 10 раз взвесить все за и против и сделать все для получения оптимального урожая, с минимальными затратами и высоким качеством. Это достигается только за счет правильной агротехники.

— Как преодолеть, например, фитофтору? Или какие болезни страшнее ее для овощей?

- В университете изучал профильную дисциплину «Фитопатология», которая изучает непосредственно болезни растений и меры борьбы с ними. Экзамен по этой дисциплине сдал на отлично. Болезней на самом деле сейчас очень много. Они очень разнообразны и делятся на инфекционные и неинфекционные.

Очень вредными для томатов сейчас являются: фитофтороз, альтернариоз, кладоспориоз, антракноз, септориоз, фузариозное увядание, разнообразные гнили.

Особенно опасны вирусные болезни, которые, к сожалению, невозможно вылечить. Среди них: табачная мозаика, огуречная мозаика томата, штриховатость, бронзовость (или пятнистое увядание).

К неинфекционным болезням относится вершинная гниль, которая возникает из-за погодных условий и недостаточного содержания кальция.

Борьба с болезнями должна быть комплексной. Используйте севообороты, ведь все возбудители остаются в почве, сейте сидераты, которые корневыми выделениями лечат почву (особенно горчица), придерживайтесь агротехники, избегайте загущения и тесного контакта с почвой. Используйте биологическую или химическую защиту, возможно использование комплексной.

«Все должно быть от души, тогда будет результат»

— Правда ли что надо поливать теплой водой?

— Желательно, но не всегда есть такая возможность. Поэтому лучше уж любой, чем никакой.

— Что делаете с плодами после того, как собрали семена? Может, есть фирменный рецепт консервации или сока из томатов?

— Идет все на кетчуп, соки, соусы, консервацию. Сами все не перерабатываем, поэтому делимся. У меня консервирует все бабушка, поэтому туда я не лезу. С меня только сырье.

И через 5 лет Вадим видит себя только в поле

— Где видите себя через 5 лет?

— В поле агрономом.

— Как реагируют на вашу деятельность сверстники? Потому что сейчас молодежь очень разная.

- Положительно, каждый идет своим путем и это нормально. Должны быть и агрономы, и юристы, и врачи, и IT-специалисты, и строители, и журналисты и так далее. Все профессии важны и заслуживают уважения, ведь люди сознательно посвящают себя определенному делу. Но это должно быть искреннее желание. Если бы у меня сердце не кипело к агрономии, я бы никогда не вырастил такие урожаи. Все должно быть от души, тогда будет результат.

— Какие культуры в ближайшие годы будут наиболее перспективными для выращивания в Украине?

- Все. Трудно выделить что-то отдельно. Надо все, но количество будет регулироваться структурой посевных площадей. На что будет спрос — на то и будет создаваться предложение. Агроному планы посевов составляет экономическая служба. Наша задача — вырастить урожай и обеспечить им людей и животных.

