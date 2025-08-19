41.12 / 41.58 47.95 / 48.55
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Эти кабачковые кольца просто вкуснятина: невозможно оторваться

20:06 19 августа 2025
Кольца из кабачков. Сгенерировано ИИ. Фото с сайта https://food.obozrevatel.com/

Каких только блюд из кабачков не существует — кабачковые оладьи, кабачковые котлетки, омлет из кабачков, и вкусное блюдо с несколько странным названием «Старый башмак».

Но жареные кабачки — едва ли не самое популярное блюдо для летнего ужина. Они хрустящие, нежные и сочные и прекрасно сочетаются с чесночно-укропным соусом на основе йогурта. Вы также можете подавать их с томатным соусом или вашим любимым соусом для картофеля фри, пишет издание Рolki.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок,
  • 1 яйцо,
  • панировочные сухари для панировки,
  • щепотка сладкой паприки,
  • щепотка соли и перца по вкусу,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте вымытый и очищенный кабачок ломтиками толщиной примерно 0,5−1 см. Вырежьте середину каждого ломтика, чтобы образовалось кольцо. Вы можете сделать это с помощью картофелечистки или рюмки. Посолите обе стороны каждого ломтика и оставьте их на 10−15 минут, чтобы выделить сок.

РЕКЛАМА

Тем временем разбейте яйцо в одной миске и высыпьте панировочные сухари в другую миску, чтобы покрыть кольца кабачков. Осторожно промокните кольца кабачков бумажным полотенцем, если они выделили сок. Удалите лишнюю соль и посыпьте щепоткой перца и сладкой паприки. Положите кольца кабачков по одному в яйцо, затем в панировочные сухари, обваляйте их с обеих сторон и положите в горячее растительное масло. Установите средний огонь. Жарьте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. После извлечения положите бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

Приятного аппетита!

Напомним авторский рецепт от Татьяны Литвиновой — шпараговка на зиму.

РЕКЛАМА

246

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на вторую половину августа 2025 года

Водолеям — новая любовь, Ракам — испытания, Львам — триумф: гороскоп для всех знаков на конец лета

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Почему не стоит лить кипяток в раковину - Советы сантехников

Почему не стоит лить кипяток в засоренную раковину: объясняет сантехник

Следующий материал
Новости партнеров