Эти кабачковые кольца просто вкуснятина: невозможно оторваться

Каких только блюд из кабачков не существует — кабачковые оладьи, кабачковые котлетки, омлет из кабачков, и вкусное блюдо с несколько странным названием «Старый башмак».

Но жареные кабачки — едва ли не самое популярное блюдо для летнего ужина. Они хрустящие, нежные и сочные и прекрасно сочетаются с чесночно-укропным соусом на основе йогурта. Вы также можете подавать их с томатным соусом или вашим любимым соусом для картофеля фри, пишет издание Рolki.

Ингредиенты: 1 кабачок,

1 яйцо,

панировочные сухари для панировки,

щепотка сладкой паприки,

щепотка соли и перца по вкусу,

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте вымытый и очищенный кабачок ломтиками толщиной примерно 0,5−1 см. Вырежьте середину каждого ломтика, чтобы образовалось кольцо. Вы можете сделать это с помощью картофелечистки или рюмки. Посолите обе стороны каждого ломтика и оставьте их на 10−15 минут, чтобы выделить сок.

Тем временем разбейте яйцо в одной миске и высыпьте панировочные сухари в другую миску, чтобы покрыть кольца кабачков. Осторожно промокните кольца кабачков бумажным полотенцем, если они выделили сок. Удалите лишнюю соль и посыпьте щепоткой перца и сладкой паприки. Положите кольца кабачков по одному в яйцо, затем в панировочные сухари, обваляйте их с обеих сторон и положите в горячее растительное масло. Установите средний огонь. Жарьте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. После извлечения положите бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

Приятного аппетита!

Напомним авторский рецепт от Татьяны Литвиновой — шпараговка на зиму.

