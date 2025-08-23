Замораживаем кабачки на зиму: как не испортить продукт

Конец лета и осень — время, когда хозяйки делают консервацию, в том числе и из кабачков. Впрочем, заготавливать их на зиму можно не только в виде кабачковой икры или лечо с перцем. Этот овощ еще можно заморозить. Впрочем, делать это нужно с соблюдением определенных правил.

ВІДЕО ДНЯ

Так, Шуба отмечает, что если попытаться просто заморозить сырые кабачки, при размораживании их текстура изменится.

Чтобы этого не произошло, кабачки перед замораживанием следует бланшировать: нарезать на кусочки, опустить их в кипяток на 25−30 секунд, а затем — в емкость с ледяной водой на 1 минуту.

Затем кабачки обсушиваются, выкладываются на противень и замораживаются. Готовую заморозку раскладывают по пакетам и хранят в морозилке до одного года.

РЕКЛАМА

Читайте также: Зимний хит: секреты идеальных кабачков, которые «разлетаются» первыми

Также можно заморозить жареные или запеченные в духовке кабачки.

Овощи нарезаются кубиками или кружочками, смазываются маслом и запекаются (20 минут при температуре 200 градусов) или обжариваются до золотистого цвета. Затем кабачки выкладывают на бумажное полотенце, дают остыть, раскладывают по пакетам и замораживают.

РЕКЛАМА

О том, как приготовить закуску из болгарского перца и кабачков на зиму, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

88

Читайте нас в Facebook