Замораживаем кабачки на зиму: как не испортить продукт
Конец лета и осень — время, когда хозяйки делают консервацию, в том числе и из кабачков. Впрочем, заготавливать их на зиму можно не только в виде кабачковой икры или лечо с перцем. Этот овощ еще можно заморозить. Впрочем, делать это нужно с соблюдением определенных правил.
Так, Шуба отмечает, что если попытаться просто заморозить сырые кабачки, при размораживании их текстура изменится.
Чтобы этого не произошло, кабачки перед замораживанием следует бланшировать: нарезать на кусочки, опустить их в кипяток на 25−30 секунд, а затем — в емкость с ледяной водой на 1 минуту.
Затем кабачки обсушиваются, выкладываются на противень и замораживаются. Готовую заморозку раскладывают по пакетам и хранят в морозилке до одного года.
Читайте также: Зимний хит: секреты идеальных кабачков, которые «разлетаются» первыми
Также можно заморозить жареные или запеченные в духовке кабачки.
Овощи нарезаются кубиками или кружочками, смазываются маслом и запекаются (20 минут при температуре 200 градусов) или обжариваются до золотистого цвета. Затем кабачки выкладывают на бумажное полотенце, дают остыть, раскладывают по пакетам и замораживают.
О том, как приготовить закуску из болгарского перца и кабачков на зиму, читайте на нашем сайте.
