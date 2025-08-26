Когда администрация Трампа начала попытки привлечь путина к серьезным мирным переговорам этой весной, она решила устранить одну потенциальную помеху: громкие украинские удары, совершенные глубоко внутри российской территории ракетами американского производства. Вашингтон ввел механизм пересмотра, чтобы эффективно запретить атаки на трансграничные цели с помощью ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Он также предотвратил аналогичные атаки с помощью британской системы Storm Shadow, которая зависит от данных о нацеливании из США, пишет The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Введя такую систему, переговорная команда Дональда Трампа гарантировала, что путь к мирному саммиту не будет внезапно перечеркнут огромным грузом американского оружия, который мог уничтожить склад топлива или военную базу, что привело бы к апоплексии в кремле, отмечают в статье.

Такие глубокие удары — видеозаписи атак широко распространялись в социальных сетях — значительно подняли моральный дух украинцев. Но не следует переоценивать влияние ATACMS и Storm Shadows на ход войны, поскольку Киев укрепляет собственную оборонную промышленность.

К тому времени, когда Джо Байден снял ограничения на использование ATACMS на объекты в россии в конце прошлого года, москва переместила многие свои логистические объекты и ударные самолеты за пределы их дальности.

РЕКЛАМА

Но это не означало, что ракеты ATACMS были бесполезными. Адмирал Роб Бауэр, высший военный офицер НАТО, заявил, что ракеты «серьезно поразили ряд» оружейных заводов и складов боеприпасов в россии. Их высокая скорость и пробивная способность позволили Украине достичь подземных объектов, которые иначе были бы недоступны. Но всегда был актуальным вопрос масштаба. Поставки этого дальнобойного оружия никогда не были достаточными для поддержания длительной воздушной кампании Киева.

Начиная с октября 2023 года, Пентагон предоставил Украине около 500 этих ракет, но только около 50 остались в арсенале Киева, когда ограничения на их использование были сняты, сообщили американские чиновники The New York Times. Запасы Storm Shadows еще больше сократились по сравнению с первоначальным количеством.

Украина, несомненно, предпочла бы иметь возможность использовать ATACMS так, как ей заблагорассудится, когда россия начала свое летнее наступление.

РЕКЛАМА

Но это не значит, что вето на ATACMS лишило Киев возможности поражать цели глубоко внутри россии, говорится в статье. Вместо этого он просто обратился к своему арсеналу беспилотников, а ряд недавних ударов уничтожил топливо на миллионы долларов и привел к росту цен на российский бензин.

Андерс Пук Нильсен, офицер и военный аналитик Датской академии обороны, сказал: «Учитывая, что Украина фактически усилила свои удары глубоко внутри россии, этот запрет ATACMS, кажется, не стал большой проблемой. Но это было характерной чертой администрации Трампа с момента их прихода — они переоценили собственные рычаги влияния на Украину».

Если Трамп полностью потеряет терпение с путиным, то он может снова снять ограничения или даже предоставить ракеты «Томагавк» с дальностью 2500 км.

Но Киев мудро научился не полагаться на поддержку США. Помимо своего растущего арсенала дальнобойных беспилотников, он разработал собственную крылатую ракету «Фламинго», которая должна выйти на поле боя до конца года. Она способна поражать цели на расстоянии 3000 км, что позволит полностью обойти необходимость поддержки — или одобрения — США, чтобы перенести войну на относительно защищенный расстоянием санкт-петербург.

РЕКЛАМА

«Фламинго» не может сравниться с ATACMS или Storm Shadows по скорости, но если Киев сможет произвести их достаточно, следующий этап войны может быть более болезненным для путина", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что на собственную ракетную программу Украина возлагает большие надежды.

92

Читайте нас в Facebook